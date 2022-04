Roger Schmidt lijkt voorlopig te kiezen voor Yvon Mvogo als eerste doelman. De PSV-trainer is ontevreden over de recente prestaties van Joël Drommel, die in het Conference League-duel met Leicester City fungeert als reservedoelman.

"We hebben gezien dat Joël zaterdag niet zijn beste wedstrijd keepte", doelde Schmidt voor de camera van ESPN op het duel met FC Twente (3-3). De keeper was met twee fouten verantwoordelijk voor een snelle 2-0-achterstand in Enschede, waar PSV punten morste in de strijd om de landstitel.

"Yvon verkeert ook in goede vorm. Hij is vrij in zijn hoofd en focus is vandaag belangrijk voor ons, ook voor onze keeper", vervolgde Schmidt. "Daarnaast is het goed om op deze manier de druk een beetje weg te halen bij Joël."

Het is de tweede keer dit seizoen dat Schmidt ervoor kiest om Drommel te passeren. Begin februari mocht Mvogo starten in de competitiewedstrijd tegen AZ, maar dat sorteerde niet het gewenste effect. De van RB Leipzig gehuurde keeper leidde met een blunder een 1-2-nederlaag in.

Volgens Schmidt pakte Drommel het slechte nieuws aardig op. "Het is altijd vervelend als je hoort dat ze niet in de basis start. Vooral in dit soort wedstrijden. Uiteindelijk hangt het af van je prestaties of je speelt of niet. Joël accepteerde het en hij kon het ook begrijpen", zei Schmidt.

Het Conference League-duel tussen Leicester City en PSV in het King Power Stadium is om 21.00 uur begonnen. Het duel staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak.