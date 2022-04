Het Europa League-tweeluik tussen Atalanta en RB Leipzig is donderdag na het eerste duel nog allesbehalve beslist. Een vermakelijk duel in Leipzig eindigde zonder winnaar: 1-1.

Atalanta, dat aantrad met Oranje-internationals Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon, begon sterk aan het duel in de Red Bull Arena. Luis Muriel slalomde tussen twee verdedigers door en pegelde de bal fraai in de bovenhoek: 0-1.

In de jacht op de gelijkmaker gaf Leipzig veel ruimte weg. Dat leverde opnieuw een grote kans op voor Muriel, maar dit keer raakte hij de paal. Dat was niet de laatste keer, want ook Leipzig-aanvaller André Silva en Atalanta-middenvelder Mario Pasalic raakten in de eerste helft het aluminium.

Na rust kreeg Leipzig vanaf de strafschopstip de ideale gelegenheid voor de gelijkmaker. André Silva mocht aanleggen vanaf 11 meter, maar faalde oog in oog met doelman Juan Musso. Nauwelijks een minuut later moest Musso alsnog een doelpunt toelaten; Davide Zappacosta verschalkte zijn eigen doelman: 1-1.

Daarna was Koopmeiners dicht bij een 1-2-voorsprong voor Atalanta. Het schot van de middenvelder ging via - opnieuw - de paal en de rug van Péter Gulácsi over de achterlijn. Ook Leipzig-invaller Dominik Szoboszlai raakte nog de lat, waardoor het vermakelijke duel in 1-1 eindigde.

Later op de avond (aftrap 21.00 uur) zijn de overige kwartfinales begonnen. FC Barcelona gaat op bezoek bij Eintracht Frankfurt, het Lyon van Peter Bosz speelt tegen West Ham en het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst neemt het op tegen Braga.