FC Barcelona is er donderdag tegen Eintracht Frankfurt niet in geslaagd om de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League te winnen. Mede dankzij een assist van Frenkie de Jong eindigde het duel in Frankfurt in een 1-1-gelijkspel. Peter Bosz wist ondanks een overtal met Olympique Lyon niet te winnen bij West Ham United (1-1).

Barcelona beleefde zonder Nederlanders op het veld een dramatisch eerste uur op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Gerard Piqué viel al in de openingsfase uit met een blessure en bovendien maakte de nummer negen van de Bundesliga het spel.

Ondanks het speloverwicht van de Bundesliga-club bleef de stand lang 0-0, tot Ansgar Knauff kort na rust van afstand op fraaie wijze raak schoot. De openingstreffer was voor Barcelona aanleiding om aanvallender te gaan spelen.

Het leidde in de 66e minuut tot de gelijkmaker van Ferran Torres. De aanvaller schoof beheerst binnen na een flitsende combinatie met Frenkie de Jong, die vier minuten eerder was ingevallen voor Gavi.

In de slotfase werd er na een tweede gele kaart voor voor Frankfurt-verdediger Tuta ondanks een overtalsituatie voor Barcelona niet meer gescoord. Barcelona-trainer Xavi kon niet beschikken over aanvallers Memphis (hamstringblessure) en Luuk de Jong (coronabesmetting). Sam Lammers bleef bij Frankfurt de hele wedstrijd op de bank.

Peter Bosz speelde met Lyon gelijk bij West Ham United. Peter Bosz speelde met Lyon gelijk bij West Ham United. Foto: Getty Images

Bosz met Lyon ondanks overtal niet langs West Ham

Ondanks een 0-0-ruststand zag het er voor Lyon-trainer Bosz halverwege gunstig uit op bezoek bij West Ham United. Bij de thuisploeg kreeg verdediger Aaron Cresswell op slag van rust rood vanwege het neerhalen van de doorgebroken Moussa Dembélé.

In de tweede helft was het niet Lyon, maar West Ham dat verrassend de leiding nam. Vleugelspeler Jarrod Bowen zette het tiental van de Engelsen in de 52e minuut op voorsprong na een slippertje van Lyon-verdediger Jérome Boateng.

De fout van de Duits international resulteerde dankzij Tanguy Ndombélé niet in een nederlaag. De middenvelder, die bij Tottenham Hotspur niet uit de verf kwam, schoot van dichtbij de 1-1 binnen. De jacht op de winnende goal leverde niet het gewenste resultaat op, waardoor Bosz niet geheel tevreden zal terugkeren naar Frankrijk.

Ook Rangers FC-trainer Giovanni van Bronckhorst keerde na een uitduel niet tevreden huiswaarts. Op bezoek bij Braga werd in de 26e minuut nog een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd vanwege een overtreding, maar in de veertigste minuut maakte Abel Ruiz alsnog de enige treffer namens de Portugezen: 1-0.

Teun Koopmeiners kon Atalanta niet aan een zege helpen. Teun Koopmeiners kon Atalanta niet aan een zege helpen. Foto: Getty Images

Nederlands getint Atalanta speelt gelijk bij RB Leipzig

Atalanta, dat aantrad met Oranje-internationals Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon, begon sterk aan het duel met RB Leipzig. Luis Muriel slalomde tussen twee verdedigers door en pegelde de bal fraai in de bovenhoek: 0-1.

In de jacht op de gelijkmaker gaf Leipzig veel ruimte weg. Dat leverde opnieuw een grote kans op voor Muriel, maar dit keer raakte hij de paal. Dat was niet de laatste keer, want ook Leipzig-aanvaller André Silva en Atalanta-middenvelder Mario Pasalic raakten in de eerste helft het aluminium.

Na rust kreeg Leipzig vanaf de strafschopstip de ideale gelegenheid voor de gelijkmaker. André Silva mocht aanleggen vanaf 11 meter, maar faalde oog in oog met doelman Juan Musso. Nauwelijks een minuut later moest Musso alsnog een doelpunt toelaten; Davide Zappacosta verschalkte zijn eigen doelman: 1-1.

Daarna was Koopmeiners dicht bij een 1-2-voorsprong voor Atalanta. Het schot van de middenvelder ging via - opnieuw - de paal en de rug van Péter Gulácsi over de achterlijn. Ook Leipzig-invaller Dominik Szoboszlai raakte nog de lat, waardoor het vermakelijke duel in 1-1 eindigde.