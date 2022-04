Feyenoord heeft donderdag de overwinning in extremis uit handen gegeven in de eerste wedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Conference League. De ploeg van coach Arne Slot leek in een verhitte wedstrijd in De Kuip op weg naar de zege, maar vlak voor tijd maakten de Tsjechen er 3-3 van.

Luis Sinisterra opende in de tiende minuut de score voor Feyenoord, dat ook daarna een enkele keren gevaar stichtte. Vlak voor rust kwam Slavia Praag langszij door een discutabele treffer van Peter Olayinka, waarbij Yira Sor hinderlijk buitenspel stond.

Na een opstootje in de rust - Feyenoord-assistent Marino Pusic kreeg rood - begonnen de Rotterdammers goed aan de tweede helft, maar ruim twintig minuten voor tijd bezorgde Sor de Tsjechen de voorsprong. Even later herstelde Marcos Senesi het evenwicht.

Orkun Kökçü leek de Rotterdammers uit een vrije trap in de slotfase de overwinning te bezorgen, maar in de laatste seconde sleepte Slavia Praag er via Ibrahim Traoré toch nog een gelijkspel uit.

De return staat volgende week donderdag op het programma in Praag. Als Feyenoord het tweeluik met Slavia Praag wint, dan speelt het in de halve eindstrijd tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Olympique Marseille en PAOK. De heenwedstrijd tussen die twee ploegen gaat om 21.00 uur van start in Marseille.

105 Slavia Praag maakt op discutabele wijze gelijk tegen Feyenoord

Slavia door discutabele treffer op gelijke hoogte

In een goedgevulde Kuip begon Feyenoord goed aan de wedstrijd en dat resulteerde na tien minuten in de openingsgoal van Sinisterra. De Colombiaan werd bij een counter bediend door Reiss Nelson, trok naar binnen en verraste doelman Ondrej Kolár in de korte hoek. Even later was Slavia voor het eerst gevaarlijk met een schot van Sor dat net naast ging.

Feyenoord ging vervolgens op jacht naar de 2-0 en was daar heel dichtbij toen Kökçü vanaf de rand van het zestienmetergebied de lat raakte. Ook een afstandsschot van Tyrell Malacia (naast) en een inzet van Sinisterra (gepareerd door Kolár) leverden geen tweede doelpunt op.

Aan de andere kant was het vier minuten voor rust wel raak, al was die treffer zeer discutabel. Olayinka schoof de bal in tweede instantie langs keeper Ofir Marciano, maar vlak voor de doellijn stond Sor hinderlijk buitenspel. Er is geen VAR aanwezig in de kwartfinales van de Conference League, waardoor dit dus niet kon worden gecheckt.

Feyenoord schreeuwde vlak voor rust tot tweemaal toe om een strafschop, maar scheidsrechter Halil Umut Meler wilde de bal niet op de stip leggen. Dit alles leidde tot woede bij assistent-trainer Pusic, die na het rustsignaal een opstootje veroorzaakte en daarvoor rood kreeg.

95 Kökçü schiet Feyenoord in slotfase op voorsprong tegen Slavia Praag

Kökçü lijkt Feyenoord winst te bezorgen

Nadat de gemoederen eenmaal bedaard waren, ging Feyenoord in de tweede helft meteen op zoek naar de voorsprong. Guus Til zorgde al snel voor gevaar door uit de draai op doel te schieten, maar Kolár tikte de inzet met behoorlijk veel moeite naast.

Met Cyriel Dessers en Jens Toornstra in plaats van Linssen en Til bleven de Rotterdammers jagen op de 2-1, maar halverwege de tweede helft viel het doelpunt aan de andere kant. Sor tikte van dichtbij raak op aangeven van Ivan Schranz en stond ditmaal niet buitenspel.

Feyenoord raakte niet van slag door de achterstand en kwam zeven minuten later weer op gelijke hoogte. Senesi werkte de bal met zijn borst binnen op aangeven van Dessers. Olayinka was daarna dicht bij de 2-3, maar hij kopte naast.

In de slotfase leek Kökçü Feyenoord aan de winst te helpen. De Turk verraste doelman Kolár met een vrije trap in de korte hoek. Diep in blessuretijd maakte Traoré er toch nog 3-3 van. De Ivoriaan rondde in een klutssituatie af met een hakje en bezorgde de Rotterdammers daarmee een domper.

79 Slavia Praag doet Feyenoord pijn met gelijkmaker in slotseconden

