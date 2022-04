Doelman Joël Drommel zit donderdagavond op de bank als PSV op bezoek gaat bij Leicester City in de kwartfinales van de Conference League. Trainer Roger Schmidt geeft onder de lat de voorkeur aan Yvon Mvogo.

Opstelling Leicester City Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne; Maddison, Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Iheanacho en Barnes.

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Veerman, Götze; Madueke, Zahavi en Gakpo.

De 25-jarige Drommel wordt gepasseerd vanwege zijn dramatische optreden in de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-3) van afgelopen zaterdag. De keeper was met twee fouten verantwoordelijk voor een snelle 2-0-achterstand in Enschede, waar PSV twee punten morste in de strijd om de landstitel.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Schmidt ervoor kiest om Drommel te passeren. Begin februari mocht Mvogo starten in de competitiewedstrijd tegen AZ, maar dat sorteerde niet het gewenste effect. De van RB Leipzig gehuurde keeper leidde met een blunder een 1-2-nederlaag in.

Ten opzichte van het duel met FC Twente voerde Schmidt nog enkele wijzigingen door. Ritsu Doan en Jordan Teze beginnen net als Drommel op de bank. Ramalho neemt de plek van Teze in het centrum van de defensie in. Érick Gutiérrez ontbreekt door een schorsing in Engeland.

Cody Gakpo en Noni Madueke, tegen FC Twente nog invallers, keren zoals verwacht terug in de basis en vormen een voorhoede met Eran Zahavi. Leicester City moet het zoals bekend zonder de nog altijd geblesseerde Jamie Vardy doen.

De eerste wedstrijd tussen PSV en Leicester City in de kwartfinales van de Conference League begint donderdag om 21.00 uur in het King Power Stadium. De return volgt volgende week in het Philips Stadion.