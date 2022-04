Conference League:

LIVE: Feyenoord-Slavia Praag 1-1

21:00 uur: Leicester City-PSV

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Vanavond komen Feyenoord en PSV in actie in de kwartfinale van de Conference League en staan er nog zes andere Europese wedstrijden op het programma. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen op de velden!