Met hooggespannen verwachtingen is de Spaanse Damaris Egurrola bij de selectie van de Oranjevrouwen gehaald. Wordt de 22-jarige middenvelder, die vrijdagavond waarschijnlijk haar debuut maakt, de nieuwe ster van Nederland? "Ik ben ervan overtuigd dat ze Sherida Spitse in de toekomst gaat vervangen."

Egurrola zei het zo vaak tegen haar Spaanse vader. Als ze een belangrijke speler in het wereldvoetbal wil worden, moet ze met een nationale ploeg grote toernooien gaan spelen. Het was voor haar de reden om voor het land van haar Nederlandse moeder te kiezen, nadat de middenvelder bij Spanje drie jaar lang niet was geselecteerd.

Hebben de Oranjevrouwen een goede slag geslagen met de komst van Egurrola, die bij topclub Olympique Lyon een vaste basisspeler is? En kan ze van waarde zijn op het EK van komende zomer in Engeland, waar Nederland zijn Europese titel verdedigt?

Leonne Stentler denkt van wel. De analyticus bij ESPN en de NOS zei vorig jaar al verschillende keren dat de KNVB werk moest maken van Egurrola. "Ze is een speler met veel potentie. Het feit dat ze bij Lyon in de basis staat, zegt heel veel. Ze is een echte balans-speler, een soort Sherida Spitse. Maar ik denk dat ze in potentie nog beter is dan Spitse."

Ook Mark Parsons steekt de loftrompet over Egurrola na haar eerste trainingsdagen in Zeist. De bondscoach overtuigde Egurrola er afgelopen zomer van om voor Nederland uit te komen. "Het is geweldig om haar te zien. Ze zal er niet gelijk bovenuit steken omdat we een erg talentvolle groep hebben. Maar zonder twijfel kan ze ons helpen, nu, in de zomer en in de komende tien tot twaalf jaar."

Daniëlle van de Donk omschrijft Egurrola als een "echte Nederlandse Spanjaard". De twee zijn sinds afgelopen zomer teamgenoten bij Olympique Lyon, toen Van de Donk overkwam van Arsenal. Egurrola maakte in januari vorig jaar voor meer dan 100.000 euro de overstap van Everton naar de zevenvoudig Champions League-winnaar.

"Ze speelt graag het tiki-taka-voetbal", zegt Van de Donk vanuit Frankrijk, waar ze revalideert van een slepende scheenbeenblessure. "Ze begrijpt het spelletje, je kunt op haar bouwen en ze zal elke wedstrijd 100 procent geven. Daarnaast is ze enorm kopsterk."

Volgens Parsons is de tweebenige Egurrola uniek in haar soort. "Ze heeft de hersenen. Soms kan het spel heel snel verlopen en dan zijn er maar een paar spelers die aanvoelen dat ze moeten temporiseren. Zo'n iemand is 'Dama'. Ze ziet alles en leest het spel, waardoor ze andere spelers beter maakt. Er zijn maar weinig spelers in onze selectie die deze kwaliteiten hebben."

Stentler ziet ook zwakke punten bij Egurrola. "Ze mist wat snelheid voor een middenvelder, dat moet ze komende tijd gaan ontwikkelen. Maar ze schuwt de duels niet. En daarmee wil ik niet zeggen dat ze iemand lachend doormidden schopt. Zo is ze niet. Ze is lichamelijk sterk."

Hoewel Egurrola naar eigen zeggen op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan, speelt ze bij Olympique Lyon bijna altijd als verdedigende middenvelder. Bij de Oranjevrouwen staat op die plek recordinternational Spitse.

"Voor Damaris komt het EK voor die positie te vroeg", denkt Stentler. "Spitse doet het in de afgelopen wedstrijden bij Oranje hartstikke goed, dus ik denk dat Parsons over haar geen twijfels heeft, ook al ziet iedereen haar zwakke punten. Spitse brengt meer dan alleen voetbal. Ze is de absolute leider op het veld."

Egurrola zei dinsdag op haar eerste dag in Zeist dat ze vooral van Spitse wil gaan leren. Stentler sluit niet uit dat de Spaanse tot het afscheid van Spitse als centrale verdediger gaat spelen, mede omdat de Oranjevrouwen achterin kwetsbaar zijn. Bovendien speelde Egurrola bij Everton centraal achterin.

"Ze kan nu al zeker meedraaien bij Oranje", aldus Stentler. "Olympique Lyon is drie, vier niveaus hoger dan de Eredivisie, waaruit de afgelopen periode veel nieuwe spelers zijn geselecteerd. En ze is ook nog vrij jong. Nederland gaat veel plezier aan haar beleven. Ik ben ervan overtuigd dat ze Spitse in de toekomst gaat vervangen."

Egurrola gaat vrijdag hoogstwaarschijnlijk in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus haar debuut bij de Oranjevrouwen maken. Het duel in de Euroborg in Groningen begint om 20.45 uur. Voor Egurrola is de locatie extra speciaal, omdat haar moeder oorspronkelijk uit Groningen komt en ze daar als kind verschillende weken in het jaar verbleef.