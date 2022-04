Feyenoord treedt donderdag in het Conference League-duel met Slavia Praag verrassend aan met Bryan Linssen. De basisplaats van de Limburger gaat ten koste van Cyriel Dessers.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Slavia Praag Kolár; Bah, Kúdela, Kacharaba, Dorley; Talovierov, Holes, Traoré, Sor; Schranz, Olayinka.

De 27-jarige Dessers kreeg de laatste weken bij Feyenoord juist de voorkeur boven Linssen, die afgelopen zaterdag als invaller scoorde tegen Willem II. Na het Eredivisie-duel uitte de veelzijdige aanvaller nog zijn ongenoegen over zijn rol als reservespeler.

Feyenoord nam het in de groepsfase al twee keer op tegen Slavia Praag. In de vorige duels met de Tsjechische club stond Linssen eveneens in de basis. In De Kuip droeg hij met een doelpunt bij aan een 2-1-overwinning. In het uitduel (2-2) viel hij in de eerste helft geblesseerd uit.

Ten opzichte van de wedstrijd in Praag is er één wijziging in de basiself van trainer Arne Slot. Bij het groepsduel waren Luis Sinisterra en Jens Toornstra de buitenspelers, ditmaal wordt Linssen geflankeerd door Sinisterra en Reiss Nelson.

In het thuisduel met Slavia hoopt Feyenoord de basis te leggen voor een plek in de halve finales. De laatste keer dat Feyenoord tot de halve finales van een Europees toernooi reikte, was in 2002. In dat jaar won Feyenoord de UEFA Cup.

Feyenoord-Slavia Praag begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler. Volgende week donderdag is de return in Praag.

Bekijk het programma in de Conference League