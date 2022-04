De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag nog altijd geen duidelijkheid kunnen geven over de deelname van de Russische voetbalsters aan het EK van komende zomer in Engeland. De Oranje-opponent is normaliter geschorst voor alle voetbaltoernooien vanwege de oorlog in Oekraïne.

"De zaak ligt bij het internationaal sporttribunaal CAS", zei voorzitter Aleksander Ceferin na een bestuursvergadering in Nyon. "Dit onderwerp stond nu niet op onze agenda. Maar wij verwachten op korte termijn meer informatie te krijgen, want we weten ook dat het EK al snel is."

De Russische voetbalbond had bij het CAS beroep aangetekend tegen de schorsing, maar het internationaal sporttribunaal bepaalde enkele weken geleden dat zowel de maatregelen van de UEFA als die van de mondiale federatie FIFA van kracht blijven.

De Russische mannenploeg kon daardoor onlangs niet meedoen aan de play-offs voor het WK en ontbreekt zodoende eind dit jaar in Qatar. Bij de vrouwen is Rusland op het EK in juli ingedeeld bij Oranje, maar alles wijst erop dat zij niet mogen meedoen aan het toernooi.

"Het is vervelend", zei bondscoach Mark Parsons donderdag over de onduidelijkheid op een digitale persconferentie. "We moeten flexibel zijn en ons focussen op de zaken waarover we wél controle hebben."

Bondscoach Mark Parsons op het veld in Zeist. Bondscoach Mark Parsons op het veld in Zeist. Foto: Pro Shots

Mogelijk reglementaire nederlaag Nederland

De Nederlandse voetbalbond KNVB maakte recent bekend dat alle nationale teams vanwege de oorlog in Oekraïne sowieso niet tegen Rusland en Belarus uitkomen. Buurland Belarus is een bondgenoot van Rusland bij de invasie.

De voetbalsters zouden aanvankelijk volgende week dinsdag in de WK-kwalificatie tegen Belarus spelen, maar vanwege het KNVB-standpunt gaat dat duel niet door. In plaats daarvan heeft de KNVB een oefeninterland tegen Zuid-Afrika geregeld.

De UEFA heeft zich nog altijd niet uitgelaten over de weigering van Nederland om tegen Belarus te spelen. In het ergste geval zouden de Oranjevrouwen een reglementaire nederlaag kunnen krijgen. De UEFA weigert vooralsnog, ondanks herhaaldelijke verzoeken, vragen te beantwoorden over het Nederlandse standpunt.

Naast Rusland is Nederland op het EK van komende zomer in de groepsfase ingedeeld bij Zweden en Zwitserland. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Parsons op 9 juli tegen het sterke Zweden. De finale is op 31 juli op Wembley.