Clubicoon Bram van Polen heeft donderdag zijn contract bij PEC Zwolle met een jaar verlengd. De 36-jarige verdediger en aanvoerder van de club begint daardoor straks aan zijn zestiende seizoen in dienst van de Zwollenaren.

"Er zijn voldoende uitdagingen om juist nu nog een jaar door te gaan", zegt Van Polen zaterdag op de clubsite van PEC. "Ik voel me hartstikke fit en kan van waarde zijn voor de club. Ook in dit sportief lastige jaar is dat niet anders."

Van Polen staat sinds de zomer van 2007 onder contract bij PEC en mag zich de clubtrouwste speler in de Eredivisie noemen. FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel is na Van Polen met dertien jaar dienstverband de op een na clubtrouwste speler.

"Met Bram hebben we geen lange onderhandelingen hoeven voeren", zegt technisch manager Mike Willems. "Hij heeft al vroeg laten weten nog graag een jaar bij te tekenen en ook wij zien volgend seizoen een belangrijke rol voor Bram weggelegd."

In de vijftien jaar bij PEC beleefde Van Polen meerdere hoogtepunten. In het seizoen 2011/2012 werd hij met de club kampioen in de Eerste Divisie en twee seizoenen later won PEC de TOTO KNVB Beker dankzij een overtuigende 5-1-overwinning op Ajax in De Kuip.

In augustus 2014 waren de Zwollenaren opnieuw te sterk voor de Amsterdammers, ditmaal in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (1-0). PEC kwam die maand ook voor het eerst in de historie uit in de Europa League, maar Sparta Praag bleek in de play-offs over twee wedstrijden te sterk.

Bram van Polen met de TOTO KNVB Beker. Bram van Polen met de TOTO KNVB Beker. Foto: Pro Shots

Van Polen blijft ook na mogelijke degradatie bij PEC

Dit seizoen gaat het PEC Zwolle beduidend minder voor de wind. De ploeg van trainer Dick Schreuder is vrijwel het hele seizoen al de hekkensluiter van de Eredivisie. Desondanks is de achterstand op de veilige vijftiende plek slechts drie punten.

"Volgend seizoen wil ik er weer bij zijn, ongeacht op welk niveau de club acteert", aldus Van Polen. "Maar laat één ding duidelijk zijn: het geloof in een goede afloop van dit seizoen is bij mij net als binnen de rest van de spelersgroep groot."

"Ja we staan laatste en ja er is een achterstand, maar de veilige haven is veel dichterbij dan eerder dit seizoen. We gaan de komende weken dan ook keihard door met onze missie om PEC Zwolle in de Eredivisie te houden, want daar horen we thuis."

Van Polen is ondanks zijn leeftijd nog altijd een vaste waarde bij PEC. Dit seizoen speelde hij 24 competitiewedstrijden. Komende zondag vervolgt de aanvoerder de jacht op lijfsbehoud in een thuisduel met AZ (aftrap 20.00 uur).

