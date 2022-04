De Oranjevrouwen vinden het "vervelend" dat ze nog altijd moeten wachten op een besluit van de UEFA over de uitgestelde wedstrijd tegen Belarus en de deelname van tegenstander Rusland aan het EK van komende zomer.

"Het is vervelend", zei bondscoach Mark Parsons donderdag op een digitale persconferentie. "Maar er zijn vervelendere dingen gebeurd in mijn carrière, zeker de laatste zes maanden", doelde hij onder meer op de vlucht die hij in de Verenigde Staten miste voor een interlandperiode van de Oranje.

"We moeten flexibel zijn en ons focussen op de zaken waarover we wél controle hebben. Maar ik kan niet ontkennen dat ik een beetje gefrustreerd was omdat de tweede tegenstander in deze interlandperiode nog niet bekend was. Ik wil al mijn energie aan voetbal besteden. Gelukkig hadden we na een paar dagen een tegenstander (Zuid-Afrika, red.) gevonden."

Nederland zou komende dinsdag oorspronkelijk thuis tegen Belarus spelen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023, maar de KNVB wil de wedstrijd niet spelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Belarus is een bondgenoot van Rusland bij de invasie.

In tegenstelling tot Rusland is het land door de UEFA niet uitgesloten van internationale wedstrijden. Wel moet het zijn thuiswedstrijden op neutraal terrein en zonder fans spelen. De ploeg neemt het donderdag in Belgrado op tegen IJsland.

De KNVB besloot eind maart definitief om de Oranjevrouwen niet te laten spelen tegen Belarus. De gevolgen van die beslissing zijn nog niet bekend. De KNVB meldde in een verklaring dat de bond "in gesprek blijft met de UEFA", maar de Europese federatie heeft tot nu toe nog niks gecommuniceerd. In het slechtste geval krijgt Nederland een reglementaire 0-2-nederlaag opgelegd, omdat het weigert te spelen.

Ook is nog altijd niet bekend of de Oranjevrouwen in de groepsfase van het EK van komende zomer tegen Rusland spelen. Daarover wil Parsons eveneens snel duidelijkheid hebben. "Ik wil niet alleen voor onze voorbereiding, maar ook voor die van de tegenstander weten of Rusland mag meedoen. Ik begrijp dat het vreemde tijden zijn en dat er in de wereld belangrijkere dingen dan voetbal zijn, maar ik ben hier voor het voetbal."

Volgens Lineth Beerensteyn (tweede van links) waren de speelsters niet bij de boycot betrokken door de KNVB. Foto: Getty Images

Speelsters niet betrokken bij boycot

De speelsters van de Oranjevrouwen waren niet betrokken bij de boycot van Belarus, aldus aanvaller Lineth Beerensteyn. "Het is vanuit de bond gekomen. We hebben daar als speelsters niet zo veel over te zeggen. Daar ben ik wel blij mee. We moeten deze beslissing respecteren. We hopen dat daar het beste uitkomt."

Beerensteyn benadrukt dat ze achter de beslissing van de KNVB staat. "Gezien de tijd waarin we nu leven en de gebeurtenissen die plaatsvinden in Oekraïne en Rusland had ik het ook gedaan. Met alle respect naar Oekraïne: je moet daar nu niet met plezier achter een bal aan rennen. Er zijn andere dingen in het leven die op dit moment belangrijker zijn. Ik hoop dat de KNVB en de UEFA eruit komen, zodat het in ons voordeel uitpakt."

De boycot is geen gespreksonderwerp in de kleedkamer, aldus Beerensteyn. Ook niet nu mogelijk een reglementaire 0-2-nederlaag dreigt. "Morgen spelen we tegen Cyprus en onze focus gaat daarnaar uit. We leven van dag tot dag. We hebben er geen invloed op. Ik ga er niet van uit dat we het WK missen als we eventueel een reglementaire 0-2-nederlaag krijgen. We hebben het zelf in de hand. Als we alle wedstrijden winnen, heb ik er alle vertrouwen in dat we naar het WK gaan."

De Oranjevrouwen spelen vrijdag om 20.45 uur in de Euroborg in Groningen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Dinsdag staat de oefeninterland tegen Zuid-Afrika op het programma. Dat duel wordt in het stadion van ADO Den Haag gespeeld en begint om 18.45 uur.