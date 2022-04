Erik ten Hag gaat de boeken in als de succesvolste Ajax-trainer sinds Louis van Gaal. De 52-jarige coach, wiens overgang naar Manchester United donderdag bevestigd werd door beide clubs, verlaat de Johan Cruijff ArenA komende zomer met minimaal vijf prijzen.

Van Gaal is met elf prijzen veruit de succesvolste trainer uit de Ajax-historie. Hij leidde de club naar drie landstitels (1994, 1995 en 1996), een KNVB-beker (1993), drie supercups (1993, 1994 en 1995), een UEFA Cup (1992), een Champions League-overwinning (1995), een Europese supercup (1996) en een wereldbeker (1995).

Onder Rinus Michels, die van 1964 tot 1971 en in het seizoen 1975/1976 trainer van Ajax was, pakten de Amsterdammers zeven prijzen. Dat was ook onder Stefan Kovács (1971-1973) het geval.

Ten Hag staat met vijf prijzen (twee landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal) op de vierde plaats. Ajax ligt als Eredivisie-koploper op koers voor het landskampioenschap en daarmee de zesde prijs onder leiding van de tukker.

Aantal prijzen per Ajax-trainer 1. Louis van Gaal (1991-1997) - 11 prijzen

2. Stefan Kovács (1971-1973) - 7 prijzen

3. Rinus Michels (1964-1971 en 1975/1976) - 7 prijzen

4. Erik ten Hag (2018-2022) - minimaal 5 prijzen

5. Frank de Boer (2010-2016) - 5 prijzen

6. Ronald Koeman (2001-2005) - 4 prijzen

7. Johan Cruijff (1985-1988) - 3 prijzen

8. Henk ten Cate (2006-2007) - 3 prijzen

Erik ten Hag toont de kampioensschaal bij de huldiging op het Museumplein in 2019. Erik ten Hag toont de kampioensschaal bij de huldiging op het Museumplein in 2019. Foto: ANP

Ten Hag pakte gemiddeld meer punten dan Van Gaal

Op basis van het gemiddelde aantal punten per Eredivisie-wedstrijd scoort Ten Hag beter dan Van Gaal. Onder de huidige Oranje-bondscoach veroverde de club gemiddeld 2,25 punten (omgerekend naar het in 1995 ingevoerde driepuntensysteem) per duel. Van Gaal staat daarmee slechts twaalfde.

Ten Hag staat tweede op de lijst, met een gemiddelde van 2,46 punten per Eredivisie-wedstrijd. Alleen Kovács (2,69) deed het beter.

Wanneer Ten Hag Ajax verlaat, heeft hij de ploeg 143 Eredivisie-wedstrijden gecoacht na zijn overstap van FC Utrecht halverwege het seizoen 2017/2018. Michels voert die lijst aan met 243 duels en ook Van Gaal (198) en Frank de Boer (187) staan boven Ten Hag.