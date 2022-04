Michel Vorm keert terug bij FC Utrecht. De vijftienvoudig international van het Nederlands elftal wordt een van de keeperstrainers die de doelmannen van de hoofdmacht en de beloftenploeg gaat helpen in hun ontwikkeling.

De inmiddels 38-jarige Vorm stond tussen 2005 en 2011 onder contract bij FC Utrecht, dat hem in zijn eerste jaar aan FC Den Bosch verhuurde. Nadat hij in de jaren erna als basisspeler ruim 150 wedstrijden voor Utrecht had gespeeld, vertrok hij in 2011 naar Swansea City.

Ook bij de Premier League-club was Vorm een vaste waarde. De geboren IJsselsteiner verdiende in 2014 een transfer naar Tottenham Hotspur. Bij de Engelse topclub schikte hij zich in een rol als wisselspeler. Bijna twee jaar geleden beëindigde hij zijn carrière.

"Waar Michel na zijn vertrek bij FC Utrecht ook speelde, de band tussen hem en de club is altijd sterk gebleven. We hebben al jaren regelmatig contact en Michel stond er nu voor open om de komende periode zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het keepersgilde van FC Utrecht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht.

Michel Vorm mocht op het WK van 2014 nog even meedoen tegen Brazilië. Daarmee kregen alle spelers uit de Oranjeselectie speeltijd op dat toernooi. Foto: ANP

Vorm speelde laatste interland op WK van 2014

In november 2008 maakte Vorm onder Bert van Marwijk zijn Oranjedebuut tijdens een oefeninterland tegen Zweden. Zijn laatste van vijftien interlands was een bijzondere: Louis van Gaal gunde hem op het WK van 2014 als invaller speeltijd in de gewonnen strijd om de derde plek tegen Brazilië.

FC Utrecht voerde recent meer wijzigingen door op technisch vlak, al was dat noodgedwongen na het ontslag van trainer René Hake. Assistent Rick Kruys werd doorgeschoven als interim-coach. Hij kreeg oud-middenvelder Michael Silberbauer (assistent) en de ervaren Dick Advocaat (klankbord) naast zich.

Met nog zes wedstrijden te gaan is FC Utrecht de nummer zeven van de Eredivisie. Zaterdag komt Fortuna Sittard op bezoek.

