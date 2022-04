Ajax heeft donderdag bevestigd dat Erik ten Hag komende zomer de overstap maakt naar Manchester United. De trainer tekent een driejarig contract bij de Engelse topclub.

"Ik ben blij dat het rond is en officieel", zegt Ten Hag donderdag bij de bekendmaking van zijn overgang op de website van Ajax. "Die duidelijkheid is belangrijk, maar voor mij telt nu maar één ding en dat zijn mijn laatste vijf wedstrijden hier bij Ajax."

De overstap van Ten Hag naar United hing al in de lucht. De afgelopen weken maakten serieuze Nederlandse en Britse media melding van een akkoord tussen de 52-jarige tukker en de recordkampioen van de Premier League. Ten Hag vertelde steeds dat hij zich focuste op Ajax en dat herhaalt hij nu zeker is dat hij gaat vertrekken.

"Ik wil hier afsluiten op een positieve manier, door kampioen te worden. Als dat lukt, dan kwalificeert Ajax zich rechtstreeks voor de Champions League en daar hoort deze club thuis."

Naar verluidt kreeg Ten Hag voorkeur boven Pochettino

Met de overgang naar Manchester United gaat een wens van Ten Hag in vervulling. Hij heeft dit seizoen meermaals aangegeven open te staan voor buitenlandse topclubs, al voegde hij daar steevast aan toe dat hij het goed naar zijn zin had bij Ajax. Zijn contract in de ArenA liep nog een jaar door en de hoogte van de afkoopsom die United betaalt is niet bekendgemaakt.

Manchester United sprak in de afgelopen maanden met meerdere kandidaten. Naar verluidt kreeg Ten Hag de voorkeur boven onder anderen Paris Saint-Germain-coach Mauricio Pochettino.

Ten Hag moet de komende jaren voor nieuwe successen zorgen op Old Trafford. Bij Manchester United, dat in 2013 voor het laatst de landstitel veroverde en al vijf jaar geen prijs pakte, maakt interim-manager Ralf Rangnick komende zomer plaats.

Trainerscarrière Ten Hag begon bij FC Twente

Ten Hag begon zijn trainersloopbaan begin deze eeuw bij FC Twente, de club waarvoor hij als speler de meeste wedstrijden op zijn naam heeft staan. Hij was er jeugd- en assistent-trainer en verkaste in 2009 naar PSV, waarbij hij eveneens als assistent werkte.

In het seizoen 2012/2013 had Ten Hag bij Go Ahead Eagles zijn eerste klus als hoofdtrainer te pakken. Hij was direct succesvol: hij leidde de club uit Deventer naar promotie naar de Eredivisie.

Het leverde hem een contract bij Bayern München op, waarbij hij het tweede elftal onder zijn hoede kreeg. In 2015 werd Ten Hag opgepikt door FC Utrecht, waarmee hij achtereenvolgens vijfde en vierde werd in de Eredivisie. In januari 2018 volgde hij Marcel Keizer op bij Ajax.

Bij Ajax groeide Ten Hag uit tot de succesvolste trainer deze eeuw in de ArenA, waarbij het seizoen 2018/2019 eruit springt. De Amsterdammers wonnen toen de dubbel (landskampioenschap en beker) en kwamen tot de halve finales van de Champions League. Dit seizoen overwinterde Ajax opnieuw onder Ten Hag. Op de erelijst van Ten Hag prijken twee landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal met Ajax. Daar kan dus nog een derde titel aan worden toegevoegd.