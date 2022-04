Het plan om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen op het complex van de KNVB in Zeist gaat niet door. De voetbalbond had de gemeente Zeist vorige maand aangeboden om voor minimaal vijf weken 45 vluchtelingen op te vangen in een van de gebouwen op de KNVB Campus.

De gemeente heeft die mogelijkheid onderzocht, maar geeft de voorkeur aan locaties die voor een langere periode beschikbaar zijn.

Op het KNVB-complex in de bossen van Zeist trainen de nationale voetbalteams. De campus bevat naast diverse velden onder meer een hotel, een medisch centrum, vergaderruimtes en een zwembad.

De KNVB verhuurt het zwembad en een zogeheten seminargebouw aan zwembond KNZB. Die gebouwen worden doorgaans gebruikt door de nationale waterpoloteams, maar het seminargebouw kon vijf weken lang beschikbaar worden gesteld voor de opvang van vluchtelingen.

Volgens de KNVB en de gemeente Zeist vergde het de nodige financiële investeringen om het pand geschikt te maken voor vluchtelingenopvang. Vanwege de relatief korte periode dat het gebouw beschikbaar is, zien ze daarvan af.

Veertig vluchtelingen bezochten interland Oranje

Op uitnodiging van de KNVB bezochten bijna twee weken geleden zo'n veertig Oekraïense vluchtelingen de oefeninterland van Oranje in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken (4-2). Ze werden met een bus vervoerd tussen Zeist en Amsterdam.

De shirts die de spelers van Oranje in de laatste twee interlands droegen, zijn geveild voor UNICEF, dat noodhulp biedt in en om het oorlogsgebied in Oekraïne.

De opbrengst bedroeg ruim 100.000 euro. Zwembond KNZB stelt het zwembad op de KNVB Campus beschikbaar voor clinics aan vluchtelingen.