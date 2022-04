Karim Benzema krijgt maar geen genoeg van de Champions League-avonden met Real Madrid. De spits was woensdagavond met een hattrick in het eerste kwartfinaleduel met Chelsea (1-3-zege) opnieuw goud waard voor de 'Koninklijke'.

"Dit zijn magische avonden, net als laatst in Bernabéu tegen Paris Saint-Germain", zei Benzema in een eerste reactie op Stamford Bridge bij Movistar Plus. "We wilden laten zien hoe goed we zijn. Het wedstrijdverloop was in ons voordeel en we speelden goed, van de eerste tot de laatste minuut."

De 34-jarige Benzema, die in de return tegen PSG in de achtste finales (3-1) eveneens een hattrick noteerde, maakte vooral indruk met zijn eerste twee doelpunten tegen Chelsea in de eerste helft. De Fransman wist twee voorzetten in een lastige positie op technisch zeer fraaie wijze raak te koppen.

Dat Benzema voor het tweede duel op rij een hattrick aantekende, had hij voor een groot deel te danken aan Édouard Mendy. De keeper van Chelsea gaf in de eerste minuut van de tweede helft een te korte breedtepass op Antonio Rüdiger, waardoor Benzema onderschepte en de bal in een leeg doel kon schieten.

"Alle drie de doelpunten waren belangrijk, maar met de derde treffer was ik het meest blij", zei de gevierde spits. "Ik miste in de eerste helft nog een grote kans en daar bleef ik maar aan denken, want het is belangrijk om veel doelpunten te maken. Ik ben heel blij dat ik na rust alsnog wist te scoren."

Door zijn doelpuntenproductie tegen Chelsea staat Benzema nu op elf doelpunten dit Champions League-seizoen, net als Ajax-spits Sébastien Haller. Robert Lewandowski (Bayern München) voert de topscorerslijst in het miljoenenbal nog aan met twaalf goals.