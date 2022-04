Real Madrid heeft woensdagavond een grote stap naar de halve finales van de Champions League gezet. De 'Koninklijke' was op Stamford Bridge door een hattrick van uitblinker Karim Benzema met 1-3 te sterk voor titelhouder Chelsea.

Benzema zette Real in de eerste helft in een tijdsbestek van vier minuten op een 0-2-voorsprong. Kai Havertz deed voor rust nog wat terug voor Chelsea, maar het bleek niet meer dan een eretreffer voor 'The Blues'. Benzema tekende aan het begin van de tweede helft door geklungel van doelman Édouard Mendy voor een hattrick.

Met zijn doelpuntenproductie in Londen liet Benzema nog maar eens zien in blakende vorm te verkeren. De Franse spits, tot dusver goed voor 37 doelpunten in 36 officiële wedstrijden dit seizoen, maakte op Stamford Bridge de vierde Champions League-hattrick uit zijn loopbaan.

Alleen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (ieder acht hattricks) en Robert Lewandowski (vijf) scoorden in het miljoenenbal vaker drie keer in één wedstrijd. De 34-jarige Benzema was in de return tegen Paris Saint-Germain (3-1-zege) in de achtste finales ook al goed voor een hattrick en staat nu net als Ajax-spits Sébastien Haller op elf treffers in dit Champions League-seizoen.

Hakim Ziyech begon op de bank bij Chelsea en werd halverwege ingebracht. Bij Real Madrid zat trainer Carlo Ancelotti 'gewoon' in de dug-out. De Italiaan miste afgelopen weekend door een positieve coronatest de uitwedstrijd tegen RC Celta. Ancelotti vloog dinsdag ook niet met de spelersgroep naar Londen, maar kon woensdagochtend dankzij een negatieve coronatest alsnog naar Engeland afreizen.

De return tussen Real Madrid en Chelsea is volgende week in Estadio Santiago Bernabéu. De Madrilenen kunnen de Champions League voor de zevende keer deze eeuw winnen. Chelsea veroverde 'de cup met de grote oren' vorig jaar voor de tweede keer in de clubhistorie.

88 Benzema kopt Real op fantastische wijze op voorsprong bij Chelsea

Benzema hoofdrolspeler in vermakelijke eerste helft

Het mooiste affiche in de kwartfinales van de Champions League kende het veelbelovende begin waar vooraf op gehoopt werd. Na wat speldenprikjes van Chelsea was Real Madrid in de negende minuut het dichtst bij de openingstreffer. Vinícius Júnior kon na een uitbraak in kansrijke positie uithalen, maar raakte de lat.

Tien minuten later sloegen de Madrilenen alsnog genadeloos toe door twee fenomenale kopballen van Benzema. De Franse spits was in de 21e minuut redelijk ver van het doel verwijderd, maar knikte de voorzet van Vínicius onverminderd hard en gericht tegen het net. Drie minuten later moest Mendy ook capituleren toen Benzema op aangeven van Luka Modric tegendraads in de verre hoek kopte.

Chelsea leek een beetje van de leg na de masterclass van uitblinker Benzema en moest oppassen dat de wedstrijd voor rust al beslist zou worden. Na ruim een half uur kreeg Dani Carvajal met wat fortuin de kans om Real op 0-3 te zetten, maar Mendy wist zijn hand nog tegen zijn schot te krijgen.

Op slag van rust kreeg Chelsea alsnog waar het naar snakte: de aansluitingstreffer. Havertz was alert bij een indraaiende voorzet van Jorginho en kopte binnen. Vlak daarna kreeg Benzema de kans om de spectaculaire eerste helft te completeren met een hattrick, maar de poging van de spits met links was zwak en ging naast.

84 Benzema maakt kort na openingstreffer ook 0-2 tegen Chelsea

Blunder Mendy verpest tweede helft voor Chelsea

Chelsea-manager Thomas Tuchel greep halverwege in door Ziyech en Mateo Kovacic in te brengen, maar alle goede intenties van Chelsea konden na één minuut spelen in de tweede helft al de prullenbak in door geklungel van Mendy. De keeper speelde de bal te kort breed richting Antonio Rüdiger, waardoor Benzema met wat geluk onderschepte en de bal in een leeg doel kon schieten.

Het antwoord van Chelsea liet dit keer niet lang op zich wachten. Vlak na de 1-3 zag aanvoerder César Azpilicueta zijn harde afstandsschot richting de kruising vliegen, maar voormalig Chelsea-doelman Thibaut Courtois strekte zich en verwerkte de bal op schitterende wijze tot corner.

Hoewel de storm daarna even ging liggen, nam de druk van Chelsea in de laatste 25 minuten fors toe. De beste mogelijkheid was voor invaller Romelu Lukaku, maar de kopbal van de Belgische spits in zeer kansrijke positie miste kracht en richting. Daarna vloog een schot van Mason Mount rakelings over het doel.

In de absolute slotfase werd Real met de rug tegen de muur gedrukt en nam de dreiging van Chelsea toe. Ziyech was in blessuretijd nog heel dicht bij de 2-3, maar zijn schot ging rakelings over, waardoor Chelsea volgende week in Madrid een hels karwei wacht.