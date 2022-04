Het is nog niet duidelijk of Joël Drommel donderdagavond het doel van PSV verdedigt in het eerste duel met Leicester City in de kwartfinales van de Conference League. Trainer Roger Schmidt vertelt niet of hij de bekritiseerde keeper het vertrouwen blijft geven.

"Ik kan daar nu nog niks over zeggen", zei Schmidt in het King Power Stadium tegen ESPN, waarna hij volgens VI op zijn persconferentie dieper op de keeperskwestie inging. "Alles is mogelijk. Je kan altijd wisselen, ook keepers. We maken er altijd iets groots van, maar je moet de prestaties en de opties binnen je selectie beoordelen."

De 25-jarige Drommel maakt in zijn eerste seizoen bij PSV sowieso geen onuitwisbare indruk, maar de druk is sinds zaterdag alleen maar toegenomen. Met twee fouten was de keeper verantwoordelijk voor een snelle 2-0-achterstand tegen FC Twente in Enschede, waar PSV uiteindelijk twee punten morste in de titelstrijd (3-3).

"Die wedstrijd was een grote uitdaging voor Joël. Het was speciaal voor hem om terug te keren, maar hij was in die wedstrijd niet op topniveau. Als een team waren we in staat de achterstand te herstellen en nog gelijk te spelen, dus we moeten nu vooruitkijken", aldus Schmidt.

Mocht Schmidt ervoor kiezen Drommel te passeren, dan zou dat niet de eerste keer zijn dit seizoen. Begin februari mocht Yvon Mvogo starten tegen AZ, maar dat sorteerde geen effect. Mvogo leidde met een blunder een 1-2-nederlaag in.

Joël Drommel maakte een slechte indruk tegen FC Twente. Foto: Getty Images

Gakpo: 'Trots dat interesse van Engelse clubs speelt'

De enige speler van wie Schmidt met enige zekerheid kon zeggen dat hij tegen Leicester City start, is Cody Gakpo. De aanvaller wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar de Premier League en zou vooral op interesse van Arsenal kunnen rekenen.

"De Premier League is een van de grootste competities met veel goede spelers en grote clubs. Voor iedere speler is het een streven om daarheen te gaan. Ik heb ook meegekregen dat clubs interesse in me zouden hebben", zei de 22-jarige Gakpo tegen ESPN.

"Met Ruud (van Nistelrooij, red.) heb ik het al vaker over de Premier League gehad, maar niet zozeer met het oog op de nabije toekomst. Ik ben trots op mezelf dat zulke dingen spelen, maar ik focus me nu op PSV."

De eerste ontmoeting tussen PSV en Leicester City in de kwartfinales van de Conference League begint donderdag om 21.00 uur in het King Power Stadium. De return volgt een week later in het Philips Stadion.

