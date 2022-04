Degradatie uit de Premier League is woensdag een nog realistischer scenario geworden voor Everton. De ploeg van manager Frank Lampard ging in de degradatiekraker tegen Burnley met 3-2 onderuit. In de Bundesliga zette het Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw dankzij een 2-1-zege tegen Mainz juist een goede stap in de richting van handhaving.

Halverwege ging Everton nog aan de leiding op bezoek bij Burnley, dat voor aanvang van het duel vier punten minder had. De thuisploeg was op voorsprong gekomen via Nathan Collins, maar dankzij twee rake penalty's van Everton-aanvaller Richarlison stond het halverwege 1-2.

Na bijna een uur spelen kwam Burnley langszij via Jay Rodriguez, waarna Burnley aanspraak maakte op de zege. Matej Vydra, die was ingevallen voor Wout Weghorst, stond vijf minuten voor tijd aan de basis van de winnende treffer. De Tsjech zorgde voor de assist bij de goal van Maxwel Cornet: 3-2.

Anwar El Ghazi (bankzitter) en Donny van de Beek (geblesseerd) speelden niet mee bij Everton, dat serieus moet vrezen voor de eerste degradatie uit de Premier League uit de clubgeschiedenis. 'The Toffees' wonnen sinds eind augustus 2021 geen uitwedstrijd meer.

Burnley heeft na de overwinning nog maar 1 punt achterstand op Everton, dat met 25 punten op de veilige zeventiende plek staat. De degradatiezorgen voor Watford (22 punten) en Norwich (18 punten) zijn nog serieuzer. Deze ploegen hebben bovendien een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrenten.

Stand onder in de Premier League 15. Newcastle United 30-31 (-21)

16. Leeds United 31-30 (-33)

17. Everton 29-25 (-20)

18. Burnley 29-24 (-17)

19. Watford 30-22 (-28)

20. Norwich City 30-18 (-45)

Jeffrey Gouweleeuw viert zijn doelpunt voor Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw viert zijn doelpunt voor Augsburg. Foto: Getty Images

Gouweleeuw zet met Augsburg grote stap naar lijfsbehoud

De dertigjarige Gouweleeuw wees Augsburg de weg in het Bundesliga-duel met Mainz. In de elfde minuut opende hij de score vanaf de strafschopstip. Voor de oud-speler van sc Heerenveen en AZ was het zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

Kort na rust was Jean-Paul Boëtius - bij afwezigheid van Delano Burgzorg en Jeremiah St. Juste de enige landgenoot van Gouweleeuw op het veld - betrokken bij de gelijkmaker. De enkelvoudig Nederlands international verzorgde de assist bij de 1-1 van Silvan Widmer.

Lang kon Mainz, dat tiende staat in de Bundesliga, niet van de gelijkmaker genieten. Twee minuten na de treffer van Widmer zorgde invaller Ruben Vargas namens Augsburg voor de winnende goal.

Augsburg zet met de overwinning een belangrijke stap op weg naar lijfsbehoud. Met nog zes duels te gaan, bedraagt de voorsprong op nummer zeventien Hertha BSC zes punten. De nummers zeventien en achttien degraderen aan het einde van het seizoen.

