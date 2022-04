Het heeft er alle schijn van dat Ajax-trainer Erik ten Hag volgend jaar aan het roer staat bij Manchester United. Verschillende media, waaronder de BBC en ESPN, melden woensdag dat een akkoord tussen de Nederlandse coach en de Engelse recordkampioen nabij is.

Volgens de BBC is Ten Hag inmiddels de eerste keuze voor Manchester United en zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium. De Engelse en Nederlandse tak van ESPN melden dat Ten Hag en United op grote lijnen zelfs al een akkoord hebben bereikt.

De 52-jarige Ten Hag moet bij United de opvolger worden van Ralf Rangnick. De Duitser nam in november vorig jaar het roer over van clublegende Ole Gunnar Solskjaer en gaat na dit seizoen verder in een adviserende rol. De Ajax-trainer zou de voorkeur krijgen boven Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino.

Ten Hag is sinds december 2017 trainer van Ajax, dat hem overnam van FC Utrecht. De geboren Haaksbergenaar, die in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2023 heeft, was de laatste jaren erg succesvol.

Onder zijn leiding speelde Ajax Europees weer een rol van betekenis, met het bereiken van de halve finales van de Champions League in het seizoen 2018/2019 als hoogtepunt. Verder leidde Ten Hag de club naar twee landstitels, twee KNVB-bekers en één Johan Cruijff Schaal.

Ten Hag begon trainersloopbaan bij FC Twente

Zijn prestaties met Ajax leverden Ten Hag in 2019 en 2021 de Rinus Michels Award voor de trainer van het jaar in Nederland op, een prijs die hij in 2016 als trainer van FC Utrecht ook al in de wacht sleepte.

De trainerscarrière van Ten Hag begon begin deze eeuw bij FC Twente, de club waarvoor hij als speler het vaakst uitkwam. Hij was er onder meer assistent-coach en vervulde die rol tussen 2009 en 2012 ook bij PSV.

Vervolgens begon Ten Hag bij Go Ahead Eagles aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij leidde de club uit Deventer naar promotie naar de Eredivisie en verkaste toen naar Bayern München, waarbij hij het tweede elftal onder zijn hoede kreeg. In 2015 trok FC Utrecht hem aan.