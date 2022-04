Leicester City hoopt donderdag in het Conference League-duel met PSV te profiteren van de drang van Nederlandse ploegen om 'altijd verzorgd voetbal te spelen'. Volgens 'The Foxes' is de ploeg van trainer Roger Schmidt vooral defensief kwetsbaar.

"Ploegen uit Nederland spelen altijd goed verzorgd voetbal", zei de Belgische verdediger Timothy Castagne op de persconferentie. "Wat je wel ziet, is dat ze soms problemen in defensief opzicht hebben. We moeten kijken of we daar ons voordeel mee kunnen doen."

Ook coach Brendan Rodgers denkt dat PSV vooral in defensief opzicht kwetsbaar is. "De gevaarlijkste spelers van PSV staan voorin, maar het is ook een team dat heel veel tegengoals krijgt. Daar moeten we gebruik van zien te maken."

Hoewel de prestaties van Leicester in de Premier League dit seizoen met een tiende plek tegenvallen, is de Engels kampioen van 2016 volgens Castagne de favoriet voor het bereiken van de halve finales van de Conference League.

"Maar we kunnen niemand onderschatten", aldus de Belgisch international. "Omdat we in de Premier league spelen en zij in de Eredivisie denken sommige mensen dat het gemakkelijk gaat worden. Het is aan ons om ons normale niveau te halen. Als dat lukt dan gaan we door."

Timothy Castagne in het shirt van Leicester City. Timothy Castagne in het shirt van Leicester City. Foto: Getty Images

Castagne: 'Conference League wordt steeds leuker'

Leicester speelde voor de winterstop in de Europa League, net als PSV. Beide ploegen werden in hun poule derde, waardoor ze naar het derde Europese niveau gingen. In eerste instantie werd er tot ongenoegen van Rodgers in Engeland lachwekkend gedaan over het niveau van de Conference League.

"Toen ik opgroeide waren er drie Europese competities: de Europacup I voor kampioenen, de Europacup II voor bekerwinnaars en de UEFA Cup. Elk toernooi had zijn prestige. Nu zijn er weer drie toernooien en hoe bijzonder zou het zijn om dit toernooi als eerste club te winnen", zei Rodgers.

"Ik vind het ook goede competitie", beaamde Castagne de woorden van zijn coach. "We komen steeds dichter bij het einde en dat maakt het alleen maar leuker. Als we de Conference League winnen, zijn we geplaatst voor de Europa League. Dat is een belangrijke motivatie."

Leicester City-PSV in het King Power Stadium begint donderdag om 21.00 uur. Daar wordt PSV gesteund door zestienhonderd meegereisde supporters. Een week later is de return in Eindhoven.