De KNVB keurt de antihomo-liederen af die tijdens Nederland-Duitsland te horen waren, maar vindt het niet nodig om het protocol voor spreekkoren aan te passen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De voetbalbond blijft erbij dat er tijdens en na de interland vorige week dinsdag op de juiste manier is gereageerd.

Tijdens het vriendschappelijke duel tussen Oranje en 'die Mannschaft' was meerdere keren massaal "Alle Duitsers zijn homo" te horen vanaf de tribunes. NU.nl-verslaggevers in de Johan Cruijff ArenA hoorden in de eerste helft al drie of vier keer homo-onvriendelijke spreekkoren. Vervolgens werd na de gelijkmaker van Steven Bergwijn in de tweede helft en aan het eind van de wedstrijd "Alle Duitsers zijn homo" gescandeerd. Volgens de homoacceptatie-stichting John Blankenstein Foundation gebeurde het zelfs "zeker tien keer, en niet steeds maar even."

Volgens het protocol van de KNVB kan er bij herhaaldelijke spreekkoren besloten worden om de stadionspeaker te laten omroepen dat mensen met kwetsende liederen moeten stoppen. Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal is namens de voetbalbond een veiligheidscoördinator aanwezig, die moet inschatten of spreekkoren ernstig genoeg zijn om in te grijpen.

De KNVB noemde de spreekkoren een dag na de wedstrijd in een verklaring "kortstondig en niet frequent". Volgens de KNVB was de inzet van de stewards genoeg om te spreekkoren te stoppen, waardoor de bond het niet nodig vond om de stadionspeaker in te schakelen.

"In dit geval is er met de stewards voor gezorgd dat de spreekkoren kortstondig waren. Dan ga je niet door naar de volgende stap van het protocol, de stadionspeaker te laten vragen of mensen willen stoppen. De vraag is of zo'n omroep nog wel het gewenste effect sorteert op het moment dat de spreekkoren alweer zijn afgelopen", zegt de woordvoerder.

Wedstrijd kan in ergste geval gestaakt worden bij spreekkoren

Indien spreekkoren tijdens een wedstrijd blijven aanhouden, kan volgens het protocol door de organisatie of de scheidsrechter besloten worden om het duel te staken. De arbitrage gaat echter "vooral over het voortgaan van de wedstrijd zelf", terwijl de KNVB verantwoordelijk is voor de organisatie.

De KNVB vindt de homofobe spreekkoren tijdens Nederland-Duitsland geen indicatie dat het protocol tekort schoot en aangepast moet worden. "Natuurlijk bespreken we het ook na afloop en kunnen richtlijnen aangepast worden. Maar het protocol is van tevoren opgesteld in overleg met verschillende partijen, binnen en buiten de KNVB", aldus de woordvoerder.

"Ook voor ons zijn spreekkoren onwenselijk. In alle opzichten willen we voetbal waar iedereen zich welkom voelt. Er wordt altijd gekeken naar wat je kan doen, maar het is niet makkelijk om er nog ingrijpender bovenop te zitten."