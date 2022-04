De spelers van Feyenoord en trainer Arne Slot voelen dat ze donderdag voor een speciale Europese avond staan. De Rotterdammers spelen donderdag tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Conference League, hun eerste kwartfinalewedstrijd na de UEFA Cup-zege in 2002.

"Iedereen in de kleedkamer voelt dat we geschiedenis kunnen schrijven", aldus spits Cyriel Dessers woensdag op een persconferentie. "Dat is heel speciaal. Die kans krijgen niet veel teams en spelers in hun carrière. Dit is iets groots. We willen dat laten zien."

Slot zat als toeschouwer op de tribune toen Feyenoord op weg naar de UEFA Cup-zege in 2002 in eigen huis afrekende met PSV. Bij de coach staat in het geheugen gegrift hoe de supporters van Feyenoord meeleefden met de ploeg.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Ik heb de trainer van de tegenstander horen zeggen dat hij zo onder de indruk was van de sfeer in De Kuip. Ik hoop dat hij na de wedstrijd zegt dat dit de groepsfasesfeer was. Een kwartfinalesfeer in De Kuip is van een andere orde."

"Voor mij is het vooral bijzonder omdat het mijn eerste kwartfinale als trainer is, dat geldt ook voor de spelers", vervolgde Slot. "Ik denk dat het vrij logisch is dat we er veel zin in hebben. Voor de supporters is het bijzonder, omdat het voor hen twintig jaar geleden is. Dan verwacht je dat er morgenavond een magische sfeer gaat zijn."

Dessers wordt in Rotterdam nog vaak genoeg herinnerd aan het succesvolle Europese seizoen van twintig jaar geleden. "Dat is wel leuk hoor. Het laat ook zien dat de connectie tussen de fans en het team er is, ook na wat moeilijkere jaren. Onze Europese succesjes hebben daar een grote rol in gespeeld."

Cyriel Dessers wordt op straat nog aangesproken over de UEFA Cup-zege van 2002. Cyriel Dessers wordt op straat nog aangesproken over de UEFA Cup-zege van 2002. Foto: ANP

Aanvoerder Toornstra op tijd fit

Op weg naar de kwartfinales van de Conference League rekende Feyenoord in de groepsfase onder meer af met Slavia Praag, dat dus bij de laatste acht opnieuw de tegenstander van de Rotterdammers is. In Rotterdam won Feyenoord eind september met 2-1 van de regerend landskampioen van Tsjechië, terwijl het in Praag 2-2 werd.

"Maar Slavia Praag is niet te onderschatten", vindt Dessers. "Ik zie mensen denken: we hebben er in september van gewonnen, dat doen we wel even opnieuw. Maar zo simpel is het niet. Slavia is een sterk team. Dat hebben ze een paar jaar geleden in de Champions League wel laten zien."

Feyenoord wordt ondertussen genoemd als kanshebber voor de eindzege in de Conference League. Zover wilde Slot niet gaan. "Wij hebben van de veertien Europese wedstrijden er tien gewonnen, wat aangeeft hoe goed we dit seizoen in Europees verband zijn. Maar het is een kwartfinale met veel sterke ploegen in de competitie. Het is een competitie over twee duels en daarbij spelen geluk en pech een grote rol in de uitkomst van de wedstrijd."

Feyenoord-Slavia Praag begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler. Bij Feyenoord is aanvoerder Jens Toornstra op tijd fit, nadat hij zaterdag het gewonnen duel met Willem II (2-0) heeft moest missen vanwege een blessure. Voor Lutsharel Geertruida komt het duel nog te vroeg. Volgende week donderdag is de return in Praag.

Bekijk het programma in de Conference League