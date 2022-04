Ajax-speler Zakaria Labyad wordt niet vervolgd voor het mishandelen van een aannemer in de zomer van 2020 vanwege een gebrek aan bewijs. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland woensdag na berichtgeving van het AD.

De 29-jarige Labyad liet in de lente van 2020 zijn huis in Blaricum verbouwen door de aannemer. Volgens De Telegraaf was de middenvelder van Ajax niet tevreden over de kwaliteit van het werk en weigerde hij een deel van de factuur te betalen, waarop een conflict ontstond.

De aannemer reed begin juli naar het huis van Labyad om hem om opheldering te vragen. Daarbij bonkte hij op de deuren en ramen van de woning. Labyad zou daarop enkele vrienden hebben gebeld, omdat hij zich bedreigd voelde.

Vervolgens liep het uit de hand op de oprit. Op bewakingsbeelden, die zijn bekeken door RTL Boulevard, zou te zien zijn dat de aannemer wordt omsingeld door een groepje mannen, onder wie Labyad. Daarbij vielen rake klappen. Ook zou hij bedreigd zijn met een vuurwapen.

De aannemer deed aangifte van zware mishandeling en bedreiging met de dood. Labyad stapte vervolgens naar de politie, omdat de aannemer huisvredebreuk zou hebben gepleegd. Nadat Labyad in oktober werd verhoord door de recherche van de politie, zijn beide aangiftes dinsdag van tafel geveegd vanwege een gebrek aan bewijs.

"Op de beelden is wel te zien dat er schermutselingen zijn, maar het is niet duidelijk wat er gebeurt en wie wat heeft gedaan", zegt de woordvoeder van het OM tegen NU.nl. "Daarom is besloten om beide aangiftes te seponeren. We hebben beide partijen wel laten weten dat ze dit anders hadden moeten oplossen."

Labyad moet vertrekken bij Ajax

Labyad is bezig aan laatste maanden als speler van Ajax. De aanvallende middenvelder kreeg twee weken geleden te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Hij speelt sinds 2018 voor Ajax, dat hem destijds voor 4 miljoen euro overnam van FC Utrecht.

Labyad komt dit seizoen amper in de plannen van trainer Erik ten Hag voor. De rechtspoot speelde deze jaargang pas twee officiële wedstrijden, al was hij ook vaak geblesseerd. Op 21 november kwam hij tegen RKC voor het laatst in actie.

In 2022 heeft Labyad nog geen minuut gemaakt. In januari en februari was hij uit de roulatie door een voetblessure. Bij de laatste vijf duels van Ajax bleef hij de hele wedstrijd op de bank.