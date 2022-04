Panini zal vanaf 2024 niet langer maker zijn van de voetbalstickeralbums die al jaren rond EK's worden uitgegeven. Het iconische Italiaanse bedrijf is de rechten als exclusieve partner van de UEFA woensdag kwijtgeraakt aan het Amerikaanse Topps.

Verzamelaars kunnen al sinds het het WK van 1970 Panini-voetbalplaatjes van alle geselecteerde spelers bij eindtoernooien sparen. Tien jaar later verscheen het eerste EK-album.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met de rechten van Panini rondom WK's gebeurt. Het concern zal in ieder geval nog de albums voor het WK van eind dit jaar in Qatar verzorgen.

Topps gaat de komende jaren de voetbalplaatjes voor onder meer de EK's van 2024 en 2028, het vrouwen-EK van 2025 en alle Nations League-finalerondes uitbrengen. José Mourinho wordt het uithangbord van het bedrijf.

"Het EK is het grootste en meest prestigieuze toernooi in Europa", zegt Mark Catlin, de algemeen directeur van Topps. "Er is een erfenis wat betreft de stickers, ruilkaarten en verzamelspullen. Deze samenwerking is een enorme stap voor ons."