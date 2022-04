PSV is woensdag met een nagenoeg fitte selectie naar Engeland gereisd voor het belangrijke Conference League-duel met Leicester City. De Premier League-club is donderdag de tegenstander in de kwartfinales.

Alleen de geblesseerde Ryan Thomas, Phillipp Mwene en Armando Obispo en de geschorste Érick Gutiérrez zijn woensdag niet in het vliegtuig gestapt naar Leicester. Thomas en Mwene zijn al enkele maanden uit de roulatie.

Cody Gakpo en André Ramalho, die afgelopen zaterdag tegen FC Twente (3-3) hun rentree maakten na blessureleed, behoren wel tot de 21-koppige selectie van PSV. Beiden deden een helft mee in Enschede.

PSV staat voor het eerst in elf jaar in de kwartfinales van een Europees toernooi. De ploeg van trainer Roger Schmidt werd eerder dit seizoen uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League én de groepsfase van de Europa League. Als nummer drie van de poule stroomden de Eindhovenaren door naar de Conference League, waarin ze in de achtste finales afrekenden met FC Kopenhagen.

PSV kan een opsteker in Europa na afgelopen weekend goed gebruiken. Door het gelijkspel van zaterdag tegen Twente raakte de 24-voudig landskampioen verder achterop in de titelstrijd met Ajax. Met nog zes competitieduels te gaan is het verschil vier punten in het voordeel van de Amsterdammers.

Leicester City-PSV begint donderdag om 21.00 uur in het King Power Stadium. Daar wordt PSV gesteund door 1.600 meegereisde supporters. Een week later is de return in Eindhoven. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen FK Bodø/Glimt of AS Roma.

