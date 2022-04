Stefan de Vrij heeft de rechtszaak tegen zijn ex-zaakwaarnemers over zijn transfer van Lazio naar Internazionale gewonnen. Het makelaarskantoor Sports Entertainment Group (SEG) moet een schadevergoeding van 4,75 miljoen euro aan de Oranje-international betalen, zo heeft de rechtbank Amsterdam woensdag bepaald.

De Vrij spande vorig jaar de rechtszaak aan omdat hij zich benadeeld voelde bij zijn overstap van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018. Bij de salarisonderhandelingen met Internazionale behartigde Kees Vos, de eigenaar van SEG, de belangen van De Vrij.

De Vrij tekende bij Internazionale een vijfjarig contract ter waarde van 37,5 miljoen euro bruto. Zonder medeweten van de voormalig verdediger van Feyenoord kreeg SEG van Internazionale een provisiesom van 7,5 miljoen euro, omdat De Vrij in vijf jaar tijd niet meer dan 50 miljoen euro ging verdienen. Door die afspraak liep hij miljoenen mis.

De Vrij kwam pas vorig jaar achter de geheime deal van Internazionale en SEG. Vervolgens brak hij met het makelaarskantoor en spande hij een rechtszaak aan tegen zijn voormalige zaakwaarnemers. Hij eiste een schadevergoeding van 10 miljoen euro.

"Ik ging ervan uit dat SEG de beste deal voor mij zou uitonderhandelen", zei De Vrij in februari tijdens een zitting, waarbij ook De Vos aanwezig was. SEG ontkende dat het De Vrij vertegenwoordigde tijdens de onderhandelingen met Internazionale, omdat er geen vertegenwoordigingsovereenkomst tussen beide partijen bestond. De rechter ging daar niet in mee.

De dertigjarige De Vrij heeft een contract tot medio 2023 bij Internazionale. Bij de regerend landskampioen van Italië is hij een vaste bassispeler. Zijn belangen worden momenteel behartigd door Mino Raiola.