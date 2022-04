Memphis Depay is voorlopig uit de roulatie bij FC Barcelona. De spits heeft een hamstringblessure opgelopen, meldt de Spaanse club woensdag.

Het is niet duidelijk wanneer de 28-jarige Memphis de blessure heeft opgelopen. Zondag speelde hij nog tien minuten als invaller in de gewonnen topper met Sevilla (1-0). Over de herstelduur doet FC Barcelona evenmin mededelingen. Hij mist donderdag in elk geval het duel met Eintracht Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League.

De hamstringblessure is een nieuwe domper voor Memphis. De aanvaller hoopte na de interlandperiode met het Nederlands elftal, waarin hij een keer trefzeker was tegen Denemarken, een basisplaats te veroveren bij FC Barcelona. Daar moet hij nu noodgedwongen langer op wachten.

Memphis is sinds de winterstop voornamelijk bankzitter bij FC Barcelona. Coach Xavi, die in november de ontslagen Ronald Koeman opvolgde, geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang werd eind januari transfervrij overgenomen van Arsenal en scoorde al negen keer voor Barcelona.

Ook Luuk de Jong moet het uitduel met Eintracht Frankfurt (aftrap 21.00 uur) aan zich voorbij laten gaan. De spits test nog altijd positief op het coronavirus en moet in isolatie blijven. Om die reden miste de voormalig aanvaller van onder meer PSV de topper met Sevilla. Frenkie de Jong zit wel bij de selectie.

FC Barcelona is bezig aan een ijzersterke reeks. De 26-voudig landskampioen is dertien wedstrijden op rij ongeslagen en in de Spaanse competitie opgeklommen naar de tweede plaats, al is de achterstand op koploper Real Madrid met twaalf punten nog groot. Op 20 januari, in de kwartfinales van de beker tegen Athletic Club (3-2), werd er voor het laatst verloren.