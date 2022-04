Ronald Koeman is de tiende trainer die sinds de Tweede Wereldoorlog meerdere termijnen als bondscoach van het Nederlands elftal achter zijn naam krijgt. De komst van de 78-voudig international werd woensdag bevestigd door de KNVB.

Koeman volgt Louis van Gaal na het WK van eind dit jaar in Qatar op. Eerder was de oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en AZ van begin 2018 tot halverwege 2020 al bondscoach van Oranje.

De laatste jaren viel de KNVB vaker terug op een bekende naam als bondscoach. Zo werden Van Gaal, Dick Advocaat en Guus Hiddink deze eeuw ook voor de tweede of zelfs derde keer aangesteld.

In de vorige eeuw stonden ook Karel Kaufman, Oostenrijker Friedrich Donenfeld, Jan Zwartkruis, Rob Baan, Rinus Michels en Leo Beenhakker meer dan eens aan het roer bij het Nederlands elftal.

Koeman is vanaf 1 januari 2023 weer in functie bij Oranje. Hij heeft tot en met het WK van 2026 getekend. Zijn eerste termijn eindigde in 2020 doordat hij gebruikmaakte van een clausule in zijn contract en naar zijn droomclub FC Barcelona vertrok.