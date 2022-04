De KNVB is er blij mee dat Ronald Koeman nu al is vastgelegd als opvolger van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen wilde in een vroeg stadium duidelijkheid.

"We zijn er erg blij mee dat Ronald volgend jaar terugkeert. Tijdens zijn eerdere termijn als bondscoach heerste er grote tevredenheid over zijn werk en de resultaten. Vandaar dat ik, na intern beraad, samen met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, met Ronald en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in gesprek ben gegaan", aldus Van Leeuwen.

Het was al bekend dat Van Gaal na het WK van eind dit jaar in Qatar zou afzwaaien als bondscoach. "Ik wilde niet wachten met het invullen van de opvolging van Van Gaal. De aflossing van de wacht valt straks namelijk op een atypisch moment; aan het eind van het kalenderjaar. Dat is een periode waarin toptrainers al lang en breed onder contract staan en de spoeling dus dun is", aldus Van Leeuwen.

"Al medio januari hebben we daarom besloten contact op te nemen met Ronald, die beschikbaar was. Vervolgens zijn we er in een paar gesprekken met elkaar uitgekomen."

Koeman verliet Oranje voor FC Barcelona

Voor Koeman wordt het zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en AZ had Oranje van begin 2018 tot halverwege 2020 ook al onder zijn hoede.

Twee jaar geleden besloot hij om zijn functie als bondscoach in te ruilen voor zijn droombaan als trainer van FC Barcelona. Eind oktober vorig jaar werd Koeman ontslagen in Spanje en sindsdien zit hij zonder club.

Het maakte de weg vrij voor een terugkeer bij Oranje. De 78-voudig international liet onlangs zelf al doorschemeren dat te zien zitten en recent werd duidelijk dat de KNVB, mede op advies van Van Gaal, al met Koeman in gesprek was.