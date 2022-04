Ronald Koeman keert terug als bondscoach van het Nederlands elftal. De coach, die van 2018 tot 2020 al de eindverantwoordelijke was bij Oranje, volgt na het WK in Qatar Louis van Gaal op. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2026.

"Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking", aldus Koeman. "Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik bepaald niet uit onvrede bij het Nederlands elftal vertrokken. Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op die ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij."

De aanstelling van Koeman komt niet als een verrassing. De geboren Zaandammer liet onlangs doorschemeren dat hij openstaat voor een terugkeer bij Oranje en twee weken geleden meldden verschillende media dat de KNVB de onderhandelingen met de oud-international was gestart.

Van Gaal had de KNVB ook al geadviseerd om Koeman te nemen. De zeventigjarige Amsterdammer had eind vorig jaar bij de bond aangegeven dat hij na het WK in Qatar zou stoppen als bondscoach. Het mondiale eindtoernooi wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden in het emiraat.

"Ik wilde niet wachten met het invullen van de opvolging van Louis van Gaal", verklaart directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen de vroege aanstelling van Koeman. "De aflossing van de wacht valt straks namelijk op een atypisch moment: aan het einde van het kalenderjaar, een periode waarin toptrainers al lang en breed onder contract staan en de spoeling dus dun is."

Koeman verliet Oranje eerder voor Barcelona

Koeman kende een succesvolle eerste periode bij het Nederlands elftal. De voormalig coach van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord haalde met Oranje de finale van de Nations League, terwijl Nederland bij zijn aantreden net het WK van 2018 had misgelopen. De internationals waren lovend over de werkwijze van Koeman.

Een groot toernooi maakte Koeman niet mee. Het EK van 2020 werd vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld en de oud-topverdediger verliet de KNVB in de zomer van 2020 om aan de slag te gaan bij zijn droomclub FC Barcelona. Hij maakte daarbij gebruik van een speciale clausule in zijn contract, die de bond miljoenen opleverde.

Het verblijf bij FC Barcelona draaide voor Koeman uit op een teleurstelling. In oktober vorig jaar werd hij ontslagen door de Spaanse grootmacht, die financieel hard geraakt was door de coronacrisis en zodoende ver terugviel op de ranglijst. Koeman was ruim een jaar werkzaam in Barcelona. Sindsdien stond hij nergens onder contract.

Het eerste grote toernooi voor Koeman wordt het EK van 2024 in Duitsland. Het WK van 2026 wordt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico gehouden. Als speler was hij wel actief op twee EK's (1988 en 1992) en twee WK's (1990 en 1994).