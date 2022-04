Het lijkt erop dat de KNVB akkoord is met Ronald Koeman over een terugkeer als bondscoach van Oranje vanaf 1 januari 2023. Volgens De Telegraaf is de oud-trainer van Ajax, Feyenoord en PSV na het WK in Qatar de opvolger van Louis van Gaal.

De aanstaande terugkeer van Koeman, die van 2018 tot en met 2020 al bondscoach van Oranje was, is geen verrassing. De 58-jarige geboren Zaandammer liet al doorschemeren graag weer bondscoach te worden en twee weken geleden werd bekend dat hij al onderhandelde met de KNVB.

Het AD meldt dinsdagavond dat Koeman een contract gaat tekenen tot en met het WK van 2026, dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico gehouden wordt. Zijn eerste grote toernooi moet het WK van 2024 in Duitsland worden.

In zijn eerste periode als bondscoach haalde Koeman de Nations League-finale met Oranje, maar was hij nooit actief op een groot toernooi. Bij zijn aantreden had Nederland net naast een ticket voor het WK van 2018 gegrepen en het EK van 2020 werd een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Koeman verliet de KNVB in augustus 2020 voor FC Barcelona, waar hij na een jaar ontslagen werd. Hij heeft de laatste jaren steeds benadrukt dat het als een gemis voelt dat hij Oranje nooit coachte op een groot toernooi. Als speler was hij wel actief op twee EK's (1988 en 1992) en twee WK's (1990 en 1994).

Ronald Koeman na de verloren Nations League-finale tegen Portugal. Ronald Koeman na de verloren Nations League-finale tegen Portugal. Foto: ANP

Van Gaal adviseerde Koeman aan te stellen

Van Gaal vertelde in de afgelopen interlandperiode al dat hij het een goede zaak zou vinden als Koeman weer bondscoach werd. Hij zei de KNVB zelfs geadviseerd te hebben om met de oud-verdediger in gesprek te gaan.

Ook meerdere Oranje-spelers gaven aan graag weer te gaan samenwerken met Koeman. "Als het zover komt, dan zou het prima zijn. Koeman heeft veel betekend in mijn carrière", aldus aanvoerder Virgil van Dijk begin maart.

Doordat Van Gaal sinds zijn aantreden altijd heeft benadrukt na het WK in Qatar te stoppen, had de KNVB ruim de tijd om een opvolger te vinden. Met Koeman kiest de bond opnieuw voor een bekende naam, nadat eerder deze eeuw Van Gaal, Dick Advocaat en Guus Hiddink aan een tweede of derde periode bij Oranje begonnen.