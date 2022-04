Liverpool is dicht bij een plek in de halve finales van de Champions League. 'The Reds' wonnen dinsdagavond de heenwedstrijd in de kwartfinales met 1-3 bij Benfica.

Ibrahima Konaté, die met Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo vormde van Liverpool, opende in de zeventiende minuut de score en na 34 minuten maakte Sadio Mané de 0-2. Darwin Núñez tekende vlak na rust voor de aansluitingstreffer van Benfica.

Door een goal in de slotfase van Luis Díaz werd de marge toch weer twee (1-3), waardoor Liverpool een uitstekende uitgangspositie heeft voor de return volgende week woensdag op Anfield.

Het kan de zevende keer worden dat Liverpool de halve finales van de Champions League haalt, terwijl Benfica zich nog nooit bij de laatste vier in het miljoenenbal schaarde. Het andere kwartfinaleduel dinsdagavond werd door Manchester City met 1-0 gewonnen van Atlético Madrid. Woensdagavond staan Real Madrid-Chelsea en Villarreal-Bayern München op het programma.

Trainer Jürgen Klopp geeft aanwijzingen in Estádio da Luz. Trainer Jürgen Klopp geeft aanwijzingen in Estádio da Luz. Foto: EPA

Konaté kopt raak uit corner

In de achtste finales was Benfica nog te sterk voor Ajax, maar tegen Liverpool lijkt het Europese avontuur van de Portugezen we te gaan eindigen. De Colombiaan Luis Díaz, die door Liverpool werd overgenomen van FC Porto, had in Lissabon een basisplaats en ook Van Dijk mocht starten van trainer Jürgen Klopp. Bij de thuisploeg stond oud-Ajacied Jan Vertonghen aan de aftrap.

Liverpool was vanaf het begin sterker in Estádio da Luz en in de zeventiende minuut werd dat zichtbaar in de score. Konaté kopte raak uit een corner van Andy Robertson. In de 34e minuut was het al 0-2. Mané tikte eenvoudig raak nadat Luis Díaz de bal met zijn hoofd breed had gelegd.

Waar Benfica voor rust onmachtig was, toonde de nummer drie van Portugal zich in de tweede helft veel sterker. Darwin Núñez nam kort na rust de 1-2 voor zijn rekening, maar de gelijkmaker zat er - zoals wel gebeurde in het thuisduel met Ajax (2-2) - niet in.

Díaz maakte er in de 87e minuut zelfs 1-3 van. De aanvaller omspeelde de keeper en scoorde (1-3), waardoor Benfica voor een bijna onmogelijke opgave staat in de return volgende week in Engeland.