Manchester City is dinsdag met een benauwde overwinning begonnen aan de kwartfinales van de Champions League. Dankzij een doelpunt van Kevin De Bruyne won de verliezend finalist van vorig seizoen met 1-0 van Atlético Madrid.

De Bruyne benutte in de zeventigste minuut een van de weinige kansen die de Engelse kampioen kreeg tegen het stug verdedigende Atlético. De Belg scoorde na een prachtige pass van invaller Phil Foden.

Bij Manchester City speelde Nathan Aké de hele wedstrijd mee. De Oranje-international, die vaak centraal in de verdediging staat, was deze keer door trainer Josep Guardiola opgesteld als linksback.

De return wordt volgende week woensdag gespeeld in het Wanda Metropolitano in Madrid. De halve finales zijn in de laatste week van april en de eerste week van mei. De finale is op 28 mei in het Stade de France in Parijs.

Zowel Manchester City als Atlético Madrid won de Champions League nog nooit. Waar de Engelsen vorig jaar de finale verloren van Chelsea, gingen de Spanjaarden in 2014 en 2016 onderuit in de eindstrijd, beide keren tegen stadgenoot Real Madrid.

Liverpool zette vanavond een grote stap richting de halve finales door uit met 1-3 te winnen bij Benfica. Woensdagavond staan Chelsea-Real Madrid en Villarreal-Bayern München op het programma.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om het doelpunt van Kevin De Bruyne te bekijken.

Invaller Foden maakt verschil met prachtige pass

Atlético maakte vanaf het begin duidelijk niet naar Manchester te zijn gekomen om er een aantrekkelijk duel van te maken. De Spanjaarden produceerden in de eerste helft geen enkel schot, maar zorgden er wel voor dat ook Liverpool nauwelijks gevaarlijk kon worden.

Na rust kwamen er langzaam wat haarscheurtjes in de defensie van de Spaanse kampioen. Een vrije trap van De Bruyne werd pas in twee instanties gepakt door keeper Jan Oblak. Even later kopte Aymeric Laporte rakelings over uit een corner.

Toch had de thuisploeg een geniale ingeving van Foden nodig om de ban te breken. De Engelse international kwam in de 69e minuut in het veld en verstuurde een minuut later al een prachtige pass op De Bruyne. De Belg schoot vervolgens knap raak in de verre hoek.

Foden bracht De Bruyne daarna nog een keer in stelling, maar deze keer smoorde het schot in de Spaanse defensie. De wedstrijd leek nog te ontsporen toen Ángel Correa een bal in het gezicht schoot van de op de grond liggende Jack Grealish. De Argentijn van Atlético kwam goed weg met een gele kaart.