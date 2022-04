Danny Blind is onder de indruk van de wijze waarop Louis van Gaal ondanks zijn ziekte zijn werk blijft doen als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal maakte zondag bekend al geruime tijd aan prostaatkanker te lijden.

"Ik wist het al iets langer, maar ik heb niks aan hem gemerkt", zegt Blind, die bij Oranje assistent van Van Gaal is, dinsdag bij Ziggo Sport. "Dat blijkt ook, want de spelers hebben ook niks aan hem gemerkt."

Van Gaal vertelde in totaal al 25 keer bestraald te zijn, ook tijdens trainingskampen van Oranje. In de avonduren en 's nachts werd de zeventigjarige bondscoach behandeld in het ziekenhuis, terwijl de internationals niet van die situatie op de hoogte waren.

"Dan is het zo bewonderenswaardig dat je zo de focus op de wedstrijden en op het team kan blijven houden", vindt Blind. "Ondanks dat je het natuurlijk voor jezelf een plek moet geven en ermee om moet gaan. Dat is zo professioneel."

Danny Blind en Louis van Gaal vorig jaar tijdens hun presentatie. Danny Blind en Louis van Gaal vorig jaar tijdens hun presentatie. Foto: Pro Shots

'We gaan helemaal voor het WK'

Van een gebrek aan scherpte bij Van Gaal heeft Blind dan ook niks gemerkt. "Hij houdt het voor zichzelf en zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft op het doel: goed spelen en wedstrijden winnen. Dat is te prijzen. Hij kan alles ook op een perfecte manier overbrengen."

Ondanks zijn ziekte is Van Gaal vastbesloten om eind dit jaar bij het WK in Qatar gewoon voor de groep te staan, onderschrijft ook Blind. "Zeker, daar gaan we helemaal voor."

De eerstvolgende interlandperiode van Oranje is in juni. De ploeg van Van Gaal speelt dan Nations League België, Wales, Polen en opnieuw Wales.