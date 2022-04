Rusland gaat niet meer proberen toch mee te doen aan het WK in Qatar van eind dit jaar. Het internationaal sporttribunaal CAS meldt dinsdag dat de Russische bond de juridische strijd heeft gestopt.

Vorige maand besloot het CAS de mondiale schorsing van alle Russische clubs en nationale ploegen in stand te houden.

De FIFA en de UEFA legden die sanctie op vanwege de Russische inval in Oekraïne. De maatregel van de UEFA, die ervoor zorgt dat Russische clubs niet in Europees verband kunnen spelen, wordt nog wel aangevochten. Rusland hoopt ook nog altijd op deelname aan het EK voor vrouwen komende zomer in Engeland.

De Russische mannen hadden zich niet rechtstreeks geplaatst voor het WK. maar de ploeg van bondscoach Valeri Karpin zou vorige maand wel in de play-offs uitkomen in de strijd om een ticket voor Qatar.

Spartak Moskou werd al uit Europa League gezet

Door de straf van de FIFA werd het treffen met Polen geschrapt. De Polen plaatsten zich vervolgens ten koste van Zweden voor het WK. In clubverband werd Spartak Moskou uit de Europa League. De Russische club zou in maart in de achtste finales tegen RB Leipzig spelen.

Opmerkelijk is dat Rusland vorige maand mededeelde dat het zich kandidaat gaat stellen voor de organisatie van het EK 2028 of 2032, al is het nog niet tot tot een officieel voorstel gekomen.

Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Schotland en Wales willen het toernooi over zes jaar ook organiseren.