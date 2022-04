Bart van Hintum maakt aanstaande zomer transfervrij de overstap van FC Groningen naar PEC Zwolle, zo hebben de Zwollenaren dinsdag bekendgemaakt. De 35-jarige verdediger speelde tussen 2011 en 2016 al voor de club, waarmee hij in 2014 de KNVB-beker won.

"PEC ben ik al die jaren blijven volgen. Ik heb hier een hele goede en fijne tijd gehad, zowel voetballend als privé. Hier wil ik mijn laatste jaren spelen", aldus Van Hintum op de website van PEC.

Dat handhaving in de Eredivisie voor de 'Blauwvingers' nog onzeker is, deert Van Hintum niet. "Ondanks dat het op dit moment nog onzeker is op welk niveau PEC volgend seizoen speelt, heb ik er vertrouwen in dat deze groep zich handhaaft. Dat ik nu al een contract teken, toont mijn gevoel bij deze club en geeft duidelijkheid voor alle partijen."

Van Hintum speelde in zijn eerste periode in Zwolle 152 wedstrijden voor de club, won naast de KNVB-beker de Johan Cruijff Schaal en speelde Europees voetbal. Hij kwam zowel in de gewonnen bekerfinale van 2014 tegen Ajax als in de verloren bekerfinale van 2015 tegen FC Groningen de volledige wedstrijd in actie.

Bart van Hintum in duel met Lesly de Sa tijdens de bekerfinale van 2014. Bart van Hintum in duel met Lesly de Sa tijdens de bekerfinale van 2014. Foto: Pro Shots

'Heb een verleden met deze trainer'

Van Hintum liet afgelopen weekend na afloop van de verloren wedstrijd tegen Ajax (1-3) weten dat hij wel had zien aankomen dat zijn contract bij Groningen niet verlengd zou worden. De linkspoot speelde tussen 2017 en 2019 voor Heracles Almelo en kende daar geen goede samenwerking met de nieuwe trainer van Groningen, Frank Wormuth.

"Ik heb een verleden met deze trainer, dat liep toen ook al niet vlekkeloos. Dus ik had het al een beetje aan zien komen. Helaas maakt de club deze keuze, maar ik ga gewoon vol door", aldus Van Hintum, die niet aan stoppen dacht. "Ik ben fit, dus ik kan makkelijk nog een jaar door."

PEC Zwolle speelt vanaf 2012 onafgebroken in de Eredivisie, maar staat op dit moment laatste. De ploeg van trainer Dick Schreuder heeft twee punten achterstand op nummer zeventien Fortuna Sittard.