De Spaanse Damaris Egurrola juichte voor Nederland toen Oranje in de finale van het WK van 2010 tegen Spanje speelde. De dochter van een Spaanse vader en Nederlandse moeder hoefde ook niet lang na te denken toen de Oranjevrouwen haar vorig jaar polsten. Dinsdag stond de 22-jarige middenvelder voor het eerst op het trainingsveld in Zeist.

Egurrola kan het zich nog goed herinneren: toen Andrés Iniesta in de verlenging van de WK-finale in 2010 het winnende doelpunt tegen Nederland maakte, rende de Spaanse huilend van verdriet naar haar slaapkamer. "De familie van mijn vader wilde dat Spanje zou winnen, maar wij bouwden een feestje voor Nederland en waren in het oranje gekleed."

Egurrola koos altijd voor het land van haar moeder, die uit Groningen komt. In Nederland werd ze verliefd op voetbal, terwijl ze in de Amerikaanse stad Orlando geboren werd en op zesjarige leeftijd verhuisde naar het Spaanse Baskenland, de geboortestreek van haar vader. Na het vertrek uit de Verenigde Staten ging haar moeder in Groningen wonen.

"In de zomer gingen we vaak voor zo'n drie weken naar mijn moeder in Groningen. Ik heb een goede band met mijn neefjes daar. Zij vertelden me hoe voetbal gespeeld moest worden. Ik voetbalde met hen op de veldjes in de wijk. We waren overal in Groningen te vinden."

Damaris Egurrola (rechts) meldde zich dinsdag voor het eerst bij de Oranjevrouwen. Damaris Egurrola (rechts) meldde zich dinsdag voor het eerst bij de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

'Daniëlle probeerde me steeds over te halen'

Ondanks haar Nederlandse voorliefde maakte Damaris Berta Egurrola Wienke als voetbalster naam in Spanje. Ze speelde ruim honderd wedstrijden voor Athletic Club voordat ze in 2020 overstapte naar Everton. Na een half jaar verkaste ze naar Olympique Lyon, een van de beste clubs ter wereld. De Franse topclub betaalde in januari vorig jaar meer dan 100.000 euro voor de middenvelder.

De interlandloopbaan van Egurrola kwam in Spanje echter niet van de grond. Ze debuteerde in 2019 op negentienjarige leeftijd in de Spaanse nationale ploeg, maar het bleef bij die ene interland voor 'La Roja'. Ze werd niet geselecteerd voor het WK van 2019.

De Oranjevrouwen kwamen vorig jaar in beeld. Egurrola reisde met Lyon voor een oefentoernooi naar het Amerikaanse Portland, waar Mark Parsons werkzaam was als coach van Portland Thorns. Bij toeval liep ze de bondscoach van de Oranjevrouwen in het hotel tegen het lijf.

"We raakten met elkaar aan de praat en de volgende dag hadden we een serieus gesprek met mijn zaakwaarnemer erbij. Hij kwam precies op het juiste moment, want in Spanje had ik de afgelopen drie jaar geen kans gehad. Dat zo'n team geïnteresseerd in mij was, was erg belangrijk voor mij."

Naast Nederland en Spanje kon Egurrola kiezen voor de Verenigde Staten. Het was Daniëlle van de Donk, haar teamgenote bij Lyon, die haar - tot vervelens toe - probeerde ervan te overtuigen voor Nederland te kiezen.

"Je kent Daniëlle, ze stopt niet. Op een gegeven moment begon het zelfs irritant te worden. Maar ik ben haar erg dankbaar. Ze heeft er veel aan gedaan om mij hier te krijgen. Ik voel me een Europeaan, ook al ben ik in de Verenigde Staten geboren. Nederland was de beste optie."

Sprintend op de eerste training in Zeist. Sprintend op de eerste training in Zeist. Foto: Getty Images

Debuut uitgerekend in Groningen

Als een "eerste schooldag" beleefde Egurrola haar eerste dag in Zeist. "Ik ging naar binnen en wist niet wat er ging gebeuren. Ik kende nog niemand van de ploeg en alles was nieuw. Maar het was zoals verwacht erg leuk."

Op woorden als "broodje kroket" en "stroopwafel" na kent ze nog geen Nederlandse woorden. Toch verwacht Egurrola geen moeilijkheden: ze kan de Nederlandse taal verstaan en praat in vloeiend Engels met coaches, ploeggenoten en journalisten. Ze oefent ondertussen in Lyon met de geblesseerde Van de Donk op de Nederlandse taal.

Dat Egurrola vrijdag uitgerekend in Groningen haar debuut voor Nederland kan maken, maakt het voor haar "extra speciaal". Haar moeder, nu woonachtig in Bilbao, en vader komen speciaal over uit Spanje om bij haar eerste wedstrijd voor de Oranjevrouwen aanwezig te zijn. Ze spelen in de Euroborg tegen Cyprus (aftrap 18.45 uur). Dan draagt Egurrola waarschijnlijk voor het eerst het shirt waarvan ze als kind al droomde.