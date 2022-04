Everton-manager Frank Lampard kan woensdag in de belangrijke wedstrijd tegen Burnley geen beroep doen op Donny van de Beek. De negentienvoudig international van Oranje kampt nog met een lichte blessure aan zijn bovenbeen.

De 24-jarige Van de Beek viel zondag uit tijdens de warming-up voor het uitduel met West Ham United. Zonder de Nederlandse middenvelder ging de ploeg uit Liverpool met 2-1 onderuit.

Van de Beek is sinds zijn komst naar Everton in de winter een vaste waarde in de ploeg van Lampard. Bij vijf van de laatste zes wedstrijden voor zijn blessure stond hij in de basis. In twintig optredens voor de club scoorde hij één keer.

De blessure van Van de Beek is een flinke aderlating voor Everton, dat dit seizoen moet knokken om zich te handhaven in de Premier League. 'The Toffees' staan op de zeventiende positie, één plek boven de degradatiestreep. Burnley staat negentiende.

Overigens moet Everton het zaterdag tegen Manchester United sowieso opnieuw zonder Van de Beek stellen. Omdat de oud-Ajacied wordt gehuurd van de club uit Manchester, mag hij niet tegen de 'Red Devils' in actie komen.

