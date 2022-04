Alphonso Davies kan woensdag in de Champions League zijn rentree maken bij Bayern München. De Canadese verdediger is na een coronabesmetting en hartproblemen weer fit genoeg om te spelen.

Trainer Julian Nagelsmann overweegt Davies in het eerste duel met Villarreal in de kwartfinales van de Champions League zelfs direct een basisplaats te geven, zo zei hij dinsdag op een persconferentie.

De 21-jarige Davies speelde op 17 december zijn laatste wedstrijd. Nadat de Canadees positief was getest op het coronavirus kreeg hij een ontstoken hartspier. De linkervleugelverdediger moest daarom een tijdje rust nemen.

Davies hervatte twee weken geleden de groepstraining. Hij miste het slot van de WK-kwalificatie, waarin Canada zich voor het eerst sinds 1986 plaatste voor de mondiale eindronde.

De Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, riep Davies maandag nog uit tot beste voetballer van 2021.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann heeft zijn ploeg geattendeerd op de kwaliteiten van Arnaut Danjuma Groeneveld. Foto: Getty images

Nagelsmann op zijn hoede voor Danjuma

Nagelsmann ziet in Villarreal, dat in de vorige ronde Juventus uitschakelde, een gevaarlijke tegenstander. De trainer van de Duitse kampioen noemde daarbij specifiek Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld. "Een heel gevaarlijke aanvaller die vanaf links komt en soms vanaf rechts. Iemand met veel snelheid en veel beweging."

Corentin Tolisso staat voorlopig weer aan de kant bij Bayern. De Franse middenvelder, die wordt achtervolgd door blessures, liep zaterdag als invaller tegen SC Freiburg een spierscheuring op.

"Ik dacht in eerste instantie dat hij darmproblemen had, maar het bleek om een gescheurde spier te gaan", zei Nagelsmann. "Hij is terug naar Frankrijk om zijn gedachten te verzetten en nieuwe kracht en energie op te doen."

Villarreal-Bayern München begint woensdag om 21.00 uur. Op datzelfde tijdstip staat ook de kwartfinale tussen Chelsea en Real Madrid op het programma. Dinsdagavond worden de andere kwartfinales - Manchester City-Atlético Madrid en Benfica-Liverpool - afgewerkt.

