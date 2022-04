Mick van Buren staat onder contract bij Slavia Praag, maar zal donderdag juichen als Feyenoord scoort. De 29-jarige aanvaller, die door de Tsjechen wordt verhuurd aan SK Dynamo Ceske Budejovice, ziet de Rotterdammers ook als favoriet in de kwartfinale van de Conference League. "Feyenoord heeft meer individuele kwaliteit."

Toen hij Feyenoord voor de tweede keer dit seizoen gekoppeld zag worden aan Slavia, baalde Van Buren. "Ik heb jaren voor Slavia gespeeld en nooit troffen ze een Nederlandse tegenstander. Nu word ik verhuurd en spelen ze ineens vier keer in één seizoen tegen mijn favoriete club", zegt hij lachend tegen NU.nl.

Van Buren, die in de Eredivisie voor Excelsior en ADO Den Haag speelde, weet als Feyenoord-fan en huurling van Slavia veel van beide clubs. "Feyenoord heeft meer individuele kwaliteit. Ik denk dat zij doorgaan naar de halve finales."

Het zal geen 'eitje' worden voor Feyenoord. Volgens Van Buren wordt Slavia gekenmerkt door strijdlust en is dat de reden dat de club in de laatste vier seizoenen drie keer overwinterde in Europa. "De spelers gaan voor elkaar door het vuur, maar dat is bij Feyenoord ook het geval", zegt hij. "Het wordt een open wedstrijd met twee aanvallende ploegen."

Feyenoord moet uitkijken voor de 21-jarige Nigeriaan Yira Sor, vertelt Van Buren. "Zijn spel is echt een genot om naar te kijken. Hij is de laatste tijd 'op de brommer' en heeft geweldige doelpunten gemaakt. Hij kan zichzelf uit het niets lanceren en is voor iedere tegenstander levensgevaarlijk."

319 Bekijk de samenvatting van Slavia Praag-Feyenoord (2-2)

'Ik had graag laten zien dat ik het niveau heb'

De heenwedstrijd in De Kuip is donderdagavond mogelijk al beslissend, denkt Van Buren. "Slavia heeft een paar blessures, ze zijn redelijk gehavend. Als Feyenoord ze er thuis met 3-0 aftikt, dan staan ze al met één been in de kwartfinale."

In de groepsfase won Feyenoord thuis met 2-1 van Slavia en in Praag werd het 2-2. Van Buren, die vlak bij Rotterdam opgroeide en de kleinzoon is van de legendarische Feyenoord-verdediger Theo Laseroms, kon zich toen nog aardig indekken als mensen hem vroegen wie moest winnen. "Dan zei ik gewoon dat ik hoopte dat ze allebei doorgingen, wat gelukkig ook gebeurde."

"Nu zeg ik dat ik voor Feyenoord juich. Dat mag ik stiekem wel zeggen, toch? In principe speel ik al lange tijd niet voor Slavia", beredeneert Van Buren, al had hij graag meegedaan tegen Feyenoord. "Ik had juist graag laten zien dat ik dat niveau heb."

Feyenoord in het hoofdtoernooi van de Conference League Groepsfase: Maccabi Haifa-Feyenoord 0-0

Groepsfase Feyenoord-Slavia Praag 2-1

Groepsfase: Feyenoord-Union Berlin 3-1

Groepsfase: Union Berlin-Feyenoord 1-2

Groepsfase: Slavia Praag-Feyenoord 2-2

Groepsfase: Feyenoord-Maccabi Haifa 2-1

Achtste finales: Partizan-Feyenoord 2-5

Achtste finales: Feyenoord-Partizan 3-1

Yira Sor is volgens Mick van Buren een van de gevaarlijkste spelers van Slavia Praag. Foto: Getty Images

'Ik heb beelden uit De Kuip laten zien'

Bij Slavia zijn ze op de hoogte van het supporterschap van Van Buren en ze vinden het wel mooi. "Toen ze Feyenoord voor het eerst lootten, heb ik wat beelden naar Slavia-spelers doorgestuurd van fans in De Kuip. Ik wilde ze laten zien wat voor een prachtige club het is", vertelt Van Buren lachend.

Toen hij twee weken geleden met Ceske Budejovice (de nummer acht in de Tsjechische competitie) tegen Slavia speelde, had hij nog een "dolletje" met de Slavia-trainers. Ze zeiden dat ze een shirtje voor hem mee zouden nemen uit Rotterdam. "Dat is wel mooi, ze vinden het voor mij écht jammer dat ik er niet bij kan zijn."

Feyenoord-Slavia Praag begint donderdag om 18.45 uur in De Kuip. De return in de Tsjechische hoofdstad is over een week.