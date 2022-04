Real Madrid is dinsdag zonder trainer Carlo Ancelotti naar Londen afgereisd voor het eerste duel met Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaan test volgens Spaanse media nog steeds positief op het coronavirus.

De 62-jarige Ancelotti ontbreekt door de coronabesmetting al bijna een week bij Real Madrid en miste afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen RC Celta (1-2). Zijn zoon en assistent-trainer Davide stond in Vigo voor de groep.

Naar verluidt heeft Ancelotti nauwelijks klachten. Real hoopt dan ook dat Ancelotti woensdag wel negatief test en dan alsnog naar Londen kan vliegen. De spelers stapten dinsdagochtend zonder hun coach in het vliegtuig.

Voor Ancelotti is het treffen met Chelsea een weerzien met zijn oude club. De voormalige middenvelder was tussen 2009 en 2011 manager van Chelsea en leidde 'The Blues' in het seizoen 2009/2010 naar de landstitel en de FA Cup. In 2009 werd ook de FA Community Shield gewonnen.

De heenwedstrijd tussen titelhouder Chelsea en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. Drie dagen later wacht 'De Koninklijke' een thuisduel met Getafe in La Liga.

Real Madrid plaatste zich ten koste van Paris Saint-Germain voor de kwartfinales van de Champions League. Chelsea rekende af met het Lille van Sven Botman.