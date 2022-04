Ajax kan mogelijk de rest van het seizoen niet meer over Antony beschikken. De aanvaller raakte vorige week tijdens de interlandperiode geblesseerd aan zijn enkel en komt in april in ieder geval niet meer in actie.

De 22-jarige Antony werd zes dagen geleden in de WK-kwalificatiewedstrijd van Brazilië tegen Bolivia (0-4-winst) een kwartier voor tijd op een brancard van het veld gedragen. Onderzoek in Nederland wees maandag uit dat de blessure aan zijn rechterenkel ernstiger is dan aanvankelijk werd gedacht.

Ajax meldt dinsdag in een verklaring dat Antony in ieder geval tot het einde van deze maand uit de roulatie is en "dat de kans bestaat" dat de rechtsbuiten dit seizoen helemaal niet meer in actie komt.

De blessure van Antony is een forse aderlating voor trainer Erik ten Hag, die in de cruciale fase van het seizoen nu niet over een van zijn belangrijkste spelers kan beschikken. De negenvoudig international van Brazilië is dit seizoen tot dusver goed voor twaalf doelpunten en tien assists.

Antony, voor de interlandperiode nog beslissend voor Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord, kan voorlopig niet spelen. Foto: Pro Shots

Ajax moet titel en KNVB-beker zonder Antony zien te veroveren

Deze maand speelt Ajax competitiewedstrijden tegen Sparta Rotterdam (zaterdag, thuis), NEC (23 april, uit) en PEC Zwolle (30 april, thuis). Bovendien wacht volgende week zondag de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV.

De Eindhovenaren zijn ook de concurrent van koploper Ajax in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers liepen afgelopen weekend twee punten uit en hebben momenteel een voorsprong van vier punten op PSV.

Ajax moest het afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3-winst) ook al zonder Antony doen. Ten Hag koos er in dat duel voor om Steven Berghuis door te schuiven naar de positie van rechtsbuiten.

