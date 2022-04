Trainer John Heitinga is tevreden over de manier waarop Mohamed Ihattaren zich maandagavond liet zien bij Jong Ajax. Het veelbesproken talent luisterde zijn basisdebuut op met een doelpunt en een assist tegen TOP Oss (4-1).

De twintigjarige Ihattaren verzorgde in de 39e minuut van het Keuken Kampioen Divisie-duel de assist bij de 3-0 van Kenneth Taylor. Dik tien minuten na rust was de aanvallend ingestelde middenvelder zelf trefzeker: hij kreeg de bal van Mohamed Daramy en liet Norbert Alblas kansloos met een fraai schot in de verre hoek.

De ontlading was groot bij Ihattaren, die voor het eerst in lange tijd tot scoren kwam als profvoetballer. Zijn laatste treffer dateerde van 4 april 2021, toen hij namens PSV doel trof in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Na zijn eerste goal voor Jong Ajax werd Ihattaren uitgebreid gefeliciteerd door ploeggenoten.

"Niet alleen mij doet dit wat, maar iedereen binnen de ploeg", zei trainer Heitinga na het duel op sportpark De Toekomst tegen ESPN. "We hopen allemaal dat hij de verantwoordelijkheid gaat pakken en de volgende stap maakt. Daarom blijf ik zeggen: geef hem wat tijd."

Ihattaren verscheen zelf na afloop niet voor de camera's, maar plaatste wel een foto op Instagram met een korte tekst. "Je kunt alles bereiken als je de juiste mensen om je heen hebt", schrijft hij bij een afbeelding van hem en ploeggenoot Anass Salah-Eddine.

Afgelopen vrijdag maakte Ihattaren in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-0) al als invaller zijn debuut voor Jong Ajax. De Amsterdammers huren hem voor de rest van het seizoen van Juventus, met optie tot koop. Ihattaren verliet PSV afgelopen zomer voor Juventus en werd verhuurd aan Sampdoria, maar speelde geen minuut in Italië.