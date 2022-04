Manager Mikel Arteta heeft maandagavond na de 3-0-nederlaag bij Crystal Palace zijn excuses aangeboden aan de supporters van Arsenal. De Spanjaard is geschrokken van de manier waarop 'The Gunners' verloren.

"Ik moet Crystal Palace feliciteren met de overwinning, maar wij hebben het onszelf onmogelijk gemaakt", zei Arteta in gesprek met Sky Sports. "Ons spel was erg slecht, vooral in de eerste helft. We waren heel erg slordig aan de bal en dat is onacceptabel. Daarom wil ik de supporters mijn excuses aanbieden."

Arsenal keek al na 25 minuten tegen een 2-0-achterstand aan op Selhurst Park door doelpunten van Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew. De bezoekers deden het na rust wel beter, maar misten kansen op de aansluitingstreffer en zagen Wilfried Zaha een kwartier voor tijd een door hemzelf versierde strafschop benutten.

"Wat me vooral irriteert, is dat we niet aanwezig leken en niet de kalmte hadden om de wedstrijd te domineren", zei Arteta. "We moeten nu allemaal het boetekleed aantrekken, de terechte kritiek accepteren en dan met een reactie komen. Dit was niet goed genoeg."

De pijnlijke nederlaag bij Crystal Palace komt op een vervelend moment voor Arsenal, dat op doelsaldo momenteel de vijfde plaats inneemt. Alleen de top vier van de Premier League plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Arsenal heeft wel een duel minder gespeeld dan nummer vier Tottenham Hotspur (ieder 54 punten).

Arteta denkt niet dat Arsenal bezwijkt onder de druk die de strijd om een Champions League-ticket met zich meebrengt. "Die druk is er al zeven of acht weken. Tegen Crystal Palace hebben we gewoon ondermaats gepresteerd, zo simpel is dat. We hebben nog een wedstrijd tegoed, dus laten we volledig op onszelf focussen."

De teleurstelling droop ervan af bij de spelers van Arsenal. Foto: AFP

