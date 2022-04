AC Milan heeft maandag dure punten laten liggen in de spannende Italiaanse titelstrijd. De topclub kwam met Zlatan Ibrahimovic als invaller niet verder dan 0-0 tegen Bologna. In Engeland ging Arsenal hard onderuit bij Crystal Palace: 3-0.

Ibrahimovic viel twintig minuten voor tijd in bij Milan-Bologna. Hij liep bij een kopduel een hoofdwond op en speelde de wedstrijd uit met een tulband. Bij Bologna stonden Mitchell Dijks en Jerdy Schouten in de basis en viel oud-FC Volendam-verdediger Denso Kasius in.

Het was voor de veertigjarige Ibrahimovic zijn eerste wedstrijd sinds hij vorige week met Zweden deelname aan het WK in Qatar misliep. Op bezoek in Polen, waar hij eveneens invaller was, werd met 2-0 verloren.

Na drie zeges op rij speelde Milan voor de zevende keer dit seizoen gelijk in de Serie A. De achttienvoudig landskampioen, die in 2011 voor het laatst de titel pakte, gaat nog wel aan kop in de Serie A. Nummer twee Napoli, dat zondag Atalanta met 1-3 versloeg, heeft nu nog maar een punt achterstand.

Ook nummer drie en stadgenoot Internazionale is niet ver weg. De ploeg van Stefan de Vrij won zondag de topper van Juventus (0-1) en heeft nog een wedstrijd tegoed. Als die wordt gewonnen, komt Inter naast Napoli.

Juventus staat vierde en mag ook nog hopen op de titel, al is de achterstand op Milan met acht punten flink. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan in de Italiaanse competitie.

Verrassend pak slaag voor Arsenal

In de Premier League liet Arsenal zich verrassen door Crystal Palace. Binnen 25 minuten was het al 2-0 door treffers van Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew, waarna Wilfried Zaha een kwartier voor tijd uit een penalty de eindstand bepaalde.

Arsenal was juist bezig aan een goede reeks. Dit kalenderjaar werd in competitieverband alleen van Manchester City en Liverpool verloren. Door de nederlaag bij Crystal Palace valt de ploeg van manager Mikel Arteta buiten de top vier.

Als nummer vijf heeft Arsenal net zoveel punten als rivaal Tottenham Hotspur, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. De uiteindelijke top vier gaat rechtstreeks de Champions League in. Crystal Palace, dat in 2022 nog maar drie keer verloor, staat negende.

