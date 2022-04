Mohamed Ihattaren heeft maandagavond zijn eerste doelpunt in precies een jaar tijd gemaakt. De twintigjarige spelmaker zorgde bij zijn basisdebuut voor Jong Ajax voor de 4-0 tegen TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie.

Na ongeveer tien minuten in de tweede helft schoot Ihattaren vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de bovenhoek. Het was voor hem de bekroning op een goede wedstrijd, waarin hij even later werd gewisseld.

In de eerste helft had Ihattaren al een assist gegeven bij de 3-0 van Kenneth Taylor en was hij ook betrokken bij de aanval die tot de 2-0 leidde, waarbij Taylor eveneens scoorde.

De score werd geopend door Brian Brobbey, die een penalty benutte. Jong Ajax-TOP Oss is om 20.00 uur begonnen en is dus nog bezig.

Exact een jaar geleden, op 4 april 2021, maakte Ihattaren zijn laatste doelpunt als profvoetballer. Hij deed dat toen als invaller namens PSV in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Ihattaren hoopt bij Ajax draad weer op te pakken

In het afgelopen jaar kende Ihattaren veel problemen. De aanvallende middenvelder vertrok met ruzie bij PSV en tekende bij Juventus, dat hem direct bij Sampdoria stalde. Zijn Italiaanse periode liep uit op een fiasco.

Ajax pikte hem op huurbasis op en in Amsterdam hoopt Ihattaren zijn fitheid en het voetbalplezier weer te hervinden. Als het van beide kanten bevalt, kan Ajax de Utrechter na dit seizoen voor 2 miljoen euro vastleggen.

Afgelopen vrijdag maakte Ihattaren als invaller al zijn rentree bij Jong Ajax, dat toen met 0-0 gelijkspeelde bij NAC Breda. Het was de eerste wedstrijd in 342 dagen voor de oud-PSV'er.

