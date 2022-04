SC Freiburg heeft maandagavond een protest ingediend tegen de wisselfout die tegenstander Bayern München zaterdag maakte. De topclub speelde even met twaalf man en kan door het protest de 1-4-overwinning veranderd zien worden in een reglementaire 2-0-nederlaag.

Het ging zaterdag mis bij een 1-3-stand in de slotfase, toen Bayern een dubbele wissel doorvoerde. Daarbij was het de bedoeling dat Marcel Sabitzer in het veld zou komen voor Kingsley Coman. Coman had, mede doordat de vierde official een verkeerd rugnummer op zijn bord had staan, niet door dat hij eruit moest.

Scheidsrechter Christian Dingert liet vervolgens doorspelen en stopte het spel zeventien seconden later weer, nadat hij er door Freiburg-verdediger Nico Schlotterbeck op was gewezen dat Bayern met twaalf spelers op het veld stond.

De Duitse bond DFB gaat zich wegens het protest nu over de zaak buigen, met mogelijk een 2-0-nederlaag voor Bayern als gevolg. De regels van de DFB schrijven die straf voor wanneer een ploeg een niet-speelgerechtigde speler laat meedoen.

Kingsley Coman had, vlak nadat hij Bayern op 1-3 had gezet, niet door dat hij gewisseld werd. Foto: Pro Shots

Freiburg voelt zich ongemakkelijk bij protest

In een verklaring laat Freiburg weten zich ongemakkelijk te voelen bij het protest. De club van Oranje-keeper Mark Flekken stelt echter - na intern overleg en juridisch advies - geen andere keuze te hebben.

"Ongewild staan we voor een dilemma. We hadden geen aandeel in of invloed op de wisselfout", staat onder meer in de verklaring. "Toch dwingen de regels van de DFB ons in principe om formeel een actieve rol te spelen in het juridisch laten beoordelen van deze situatie, ook al hebben we geen belang bij die actieve rol."

Direct na de wedstrijd zeiden trainer Julian Nagelsmann en aanvoerder Manuel Neuer van Bayern nog dat ze geen straf van de DFB verwachtten, omdat het incident in Freiburg niet van invloed was op de uitslag.

Bij een straf zou de voorsprong van de koploper op nummer twee Borussia Dortmund slinken tot zes punten, met nog zes speelrondes te gaan. Nummer vijf Freiburg zou belangrijke punten bijgeschreven krijgen in de strijd om een plek in de top vier, die aan het einde van het seizoen Champions League-voetbal oplevert.

