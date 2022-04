Virgil van Dijk schrok toen hij zondag hoorde dat Louis van Gaal al geruime tijd aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt. De aanvoerder van Oranje stuurde de bondscoach direct een berichtje om hem te steunen.

Van Gaal meldde in het RTL-programma Humberto voor het eerst dat er eind 2020 prostaatkanker bij hem is geconstateerd. Zijn familie en vrienden wisten ervan, maar hij had het de spelersgroep van Oranje bewust niet verteld. Hij wilde de selectie niet beïnvloeden.

Voor van Dijk kwam het bericht zondagavond dan ook als een verrassing. "Het was een grote schok", zei de verdediger maandag op de persconferentie van Liverpool in de aanloop naar het Champions League-duel met Benfica.

"Ik heb Van Gaal na het interview een bericht gestuurd en hem gezegd dat wij als spelers er voor hem zullen zijn als hij het nodig heeft. Hopelijk kunnen we er samen een onvergetelijk WK van maken."

Van Gaal vertelde zondag dat hij inmiddels 25 keer is bestraald en dat dit ook gebeurde tijdens trainingskampen van het Nederlands elftal. In de avonduren en 's nachts werd hij dan behandeld in het ziekenhuis, zonder dat zijn spelers het wisten. "Dat zegt ook veel over hem", aldus Van Dijk. "Hij is niet iemand die veel medeleven nodig heeft, zo is hij nu eenmaal."

Van Gaal benadrukte dat hij eind dit jaar gewoon met Oranje naar het WK in Qatar gaat. "Ik heb ongelooflijk veel wilskracht om door te gaan. Deze spelersgroep is een cadeautje op latere leeftijd. Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood. Althans, in 90 procent van de gevallen niet."