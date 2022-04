Kalidou Koulibaly heeft opnieuw te maken gehad met racistische spreekkoren. De Senegalees van Napoli werd zondag in de uitwedstrijd tegen Atalanta (1-3-zege) uitgescholden door supporters van de thuisclub.

De dertigjarige Koulibaly kreeg flink wat verwensingen naar zijn hoofd toen hij na afloop van het duel het veld in Bergamo verliet, zo is te zien op video's op sociale media.

Atalanta zegt maandag in een verklaring geen aandacht te willen geven "aan zulke individuen". "Dit gedrag, dat in strijd is met onze principes, zullen we sterk bestrijden", aldus de leiding van de club uit Bergamo.

Koulibaly had dit seizoen al vaker te maken met racisme bij duels in de Serie A, onder meer in Florence en Verona. De voetbalbond van Senegal reageerde zondag verontwaardigd op Twitter. "Voor deze hersenloze idioten is geen plaats in een voetbalstadion."

Giorgio Gori, de burgemeester van Bergamo, sprak via Twitter ook schande van het incident. "De paar mensen die racistische leuzen schreeuwden in het stadion vertegenwoordigen Bergamo niet, maar ze geven de stad wel een slecht imago. Ik bied namens mezelf en de normale mensen van Bergamo excuses aan mijn vrienden van Napoli aan."

Op deze video is te horen dat fans het racistische "negro di merda" roepen naar Kalidou Koulibaly.

